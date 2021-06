Mitteilung | MCH Group | MCH Group übernimmt Digital Festival AG

German French English

Digital Festival, HackZurich und HackZurich Talents werden Teil der MCH Group

Die MCH Group übernimmt per 1. Juni 2021 zu 100 Prozent die Digital Festival AG in Zürich mit ihren Plattformen Digital Festival, HackZurich und HackZurich Talents. Das operative Team rund um Geschäftsführer und Mitgründer Jonathan Isenring wird in die MCH Group integriert und die Plattformen und deren Weiterentwicklung weiterhin verantworten, womit die Kontinuität sichergestellt ist.

Die MCH Group akquiriert mit den Plattformen der Digital Festival AG einen führenden Schweizer Event im Bereich Innovation, Technologie und Digitalisierung sowie den bedeutendsten Hackathon in Europa und eine einzigartige Plattform für die Karriere junger Talente. Dies stellt eine wertvolle Bereicherung des Swiss Events Portfolios der MCH Group dar, und sie wird in verschiedenen Bereichen von der Expertise und dem Netzwerk des neuen Teams profitieren.

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen ist es 2020 gelungen, die Bedeutung und Bekanntheit des Digital Festival und des HackZurich weiter auszubauen. Nachdem im vergangenen Jahr mit dem HackZurich der weltweit erste hybride Hackathon lanciert worden ist, wird in diesem Jahr auch das Digital Festival erstmals hybrid durchgeführt, wodurch die Reichweite vergrössert und der Nutzen für die Community weiter gesteigert wird.

"Die drei Events passen ausgezeichnet in unsere Strategie, unser Portfolio mit neuen Formaten auf hybriden und digitalen Plattformen zu erweitern", sagt Beat Zwahlen, CEO der MCH Group. "Das Team von Jonathan Isenring wird zudem mit seinem speziellen Know-how einen wichtigen Beitrag zur laufenden Entwicklung innovativer Event-Formate und zukunftsorientierter Themen leisten."

Jonathan Isenring, Geschäftsführer und Mitgründer der Digital Festival AG, betont: "Nach dem erfolgreichen Aufbau unserer Plattformen ermöglicht die Integration in die MCH Group eine nächste Phase der Weiterentwicklung, der Internationalisierung und des Wachstums. Wir sind überzeugt, mit diesem Schritt die Erfolgsgeschichte unserer Plattformen weiterschreiben sowie für unsere Partner und die Community einen noch grösseren Mehrwert schaffen zu können."



Das Digital Festival ist die führende Schweizer Plattform für den Austausch rund um die Themen Technologie, Innovation und Digitalisierung. Während drei Tagen kommen mehr als 2'000 Entscheidungsträger und Technologieexperten für Keynotes, Labs und Sessions zusammen. Das 6. Digital Festival findet vom 23. bis 26. September im Schiffbau Zürich statt.



Der HackZurich ist einer der weltweit bekanntesten und grössten Hackathons (Programmier- und Innovationswettbewerb). Selektiert von mehreren Tausend Bewerbungen, kommen die weltweit 1'000 besten, jungen Technologiespezialisten zusammen und entwickeln innerhalb von 40 Stunden innovative, technische Prototypen. Der 8. HackZurich findet vom 24. bis 26. September im Technopark Zürich statt.



HackZurich arbeitet mit den besten Technologie-Talenten weltweit zusammen und hat Kenntnis von einzigartigen Jobangeboten von mehr als 500 Partnerunternehmen. HackZurich Talents bringt in Online-Sessions und einem anschliessenden, vertiefenden Austausch selektierte Partnerfirmen und Talente zusammen.





