LHV UK Limitedi finantsjuhiks saab Gary Sher

English Estonian

AS-i LHV Group tütarettevõtte LHV UK Limited finantsjuhiks saab alates 5. juulist 2021 Gary Sher. Finantsjuht määratakse ühtlasi ka ettevõtte juhtimisorgani (board of directors) liikmeks.

Globaalse juhtimiskogemusega kogenud finantsvaldkonna professionaalina asub Gary Sher juhtima LHV UK Limited’i finantse pangalitsentsi taotlemise ajal ja pangalitsentsi saamise järel, eeldusel, et ettevõte saab regulaatori kooskõlastuse.

Hetkel töötab Gary Sher JBR Capital Ltd finantsjuhina. Enne seda oli ta juulist 2018 kuni 2020. aasta augustini Starling Bank Ltd finantsdirektor. Varasemalt on ta panustanud Ayondo Groupi ja teiste kiire kasvuga erakapitalil põhinevate ettevõtete tegevusse avalikel ja reguleeritud turgudel, seejuures on tal mitme eduka ülevõtmisprotsessi ja IPO kogemus. Gary Sher on Dalgagi Ltd juhtorgani liige. Gary Sher ega temaga seotud isikud ei oma AS-i LHV Group aktsiaid.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 570 inimese. LHV pangateenuseid kasutab 279 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 175 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 128 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 150 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee