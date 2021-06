ABO-Group Environment annonce l’admission de ses titres sur le marché réglementé d’Euronext Paris

English Dutch French

Gand, 2 juin 2021, 08:00 CEST – Communiqué de presse / Information réglementée

Une cotation à Euronext Paris pour accompagner le développement d’ABO en France et soutenir la stratégie d’acquisitions

La double cotation à Bruxelles et à Paris, les bons résultats annuels 2020 et l’annonce du plan stratégique 2025 visant au doublement du chiffre d’affaires renforcent encore la visibilité du titre

ABO-Group Environment, bureau d'ingénieurs spécialisé, axé sur la géotechnique, l’environnement et la gestion des sites et sols pollués annonce l’admission de ses titres sur le marché réglementé d’Euronext Paris. La première journée de cotation du titre sur ce marché interviendra le vendredi 4 juin 2021.

Accompagner la poursuite de la dynamique de croissance rentable et le déploiement du plan stratégique 2025

La qualité des résultats annuels 2020, matérialisée notamment par une marge d’EBITDA de 15% et un cash-flow opérationnel en hausse de 36%, illustre le succès du modèle de développement du groupe qui fédère 30 agences et 513 collaborateurs sur trois marchés en Europe : Belgique, France et Pays-Bas.

Les bons résultats commerciaux, obtenus malgré le contexte sanitaire, et la dynamique positive du premier trimestre traduisent le succès de l’offre de services d’ingénierie durable proposée par le groupe qui génère un chiffre d’affaires de 49,4 M€ en 2020. Dans les domaines de la géotechnique, de l’environnement et de la gestion des sites et sols pollués, l’approche one-stop-shop d’ABO aide les organisations et les collectivités dans leur réponse face aux défis majeurs de notre époque, tels que les risques naturels liés au changement climatique ou la pollution des sols aux origines multiples, notamment l’amiante et les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS).

Cette trajectoire de croissance profitable, solidement ancrée, soutient le plan stratégique d’ABO-Group tablant à horizon 2025 sur un chiffre d’affaire de 100 millions d’euros. L’atteinte de cet objectif, qui sera portée par un développement équilibré associant croissance organique et externe, pourra aussi compter sur un plan d’investissement amibitieux de 19 M€ sur la période afin de renouveller et étendre le parc de machines, et les ressources technologiques, sans oublier l’innovation dans les différents domaines d’expertise. Son financement restera principalement assuré par les ressources financières du groupe compte tenu de la génération importante de cash flow opérationnel propre au modèle économique. Il pourra être renforcé par des prêts bancaires, le ratio maîtrisé de fonds propres de 33,3% au 31 décembre 2020 octroyant une marge de manœuvre à la société en termes de levier financier. Le volet croissance externe est pleinement activé puisque le Groupe a d’ores et déjà réalisé avec succès 3 acquistions en France au cours des 6 derniers mois (Geo+ Environnement, Subgeo et Geosonic France).

Frank de Palmenaer, CEO d’ABO-GROUP Environment, déclare : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’initier une nouvelle étape de la vie boursière de l’action ABO-Group et remercions Euronext pour leur accompagnement. Cette opération soutient l’expansion du Groupe en France et sur ses marchés historiques, dynamisée par les besoins en solutions d’ingénierie adaptées aux constructions durables et aux problématiques complexes de dépollution des sols. Il s’agit d’une tendance structurelle pleinement à l’œuvre et alimentée par les réglementations de plus en plus exigeantes, nécessaires pour adresser les défis du changement climatique. Très satisfaits de pouvoir désormais bénéficier d’une visibilité accrue de la marque et du titre, aussi bien auprès de nos partenaires que des investisseurs, nous avons hâte de poursuivre le déploiement de notre plan stratégique d’investissement à horizon 2025 grâce à notre expertise unique en ingénierie durable. »

Sébastien Gori, directeur général d’ABO-Group France, ajoute: « ERG a mis, depuis près de 45 ans, l'ingénierie géotechnique au cœur de son développement en France. Au cours de son histoire, ERG est devenue une référence incontournable dans les études géotechniques et notamment dans celles liées à l’auscultation des tunnels et à la construction de bâtiments. Depuis 1998, nous avons rejoint ABO-Group, ce qui a permis le développement considérable de notre groupe familial. Cette double cotation est le moment idéal pour renforcer mutuellement nos marques ABO et ERG, en ajoutant la marque ABO à la dénomination française des sociétés. En France, aujourd'hui, notre stratégie s’inscrit parfaitement dans la transition écologique et notamment dans la gestion des conséquences des changements climatiques, de l’émergence de nouvelles pollutions,..., autant d’opportunités prometteuses pour notre développement futur. »

A propos d’ABO-GROUP

ABO-GROUP est un groupe coté sur Euronext, composé de sociétés semi-intégrées d’Ingénierie et d’investigations, axé sur les études de sol géotechniques et environnementales. ABO-GROUP dispose de 30 bureaux en Belgique, aux Pays-Bas, en France et au Royaume-Uni. Le groupe opère également au niveau international sur la base de projets. ABO-GROUP garantit à ses clients une solution durable. Pour une description plus détaillée des activités du groupe, veuillez consulter le site web d’ABO-GROUP (www.abo-group.eu).

Pour plus d’informations

Frank De Palmenaer

CEO ABO-Group Environment SA

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32(0)4 96 59 88 88

Pièce jointe