Aurskog Sparebank har engasjert DNB Markets for å undersøke muligheten for å utstede et ansvarlig obligasjonslån med 10 års løpetid på inntil NOK 50 millioner, avhengig av markedsforhold. Utstedelsen vil ha første innløsningsrett for utsteder etter 5 år, forutsatt Finanstilsynets godkjennelse hvis påkrevet.

Aurskog, 2. juni 2021

Aurskog Sparebank

Andreas Halvorsrud Glende

Assisterende banksjef/CFO, tlf.: 481 16 695