La FMOQ s’associe à TOUGO pour promouvoir les saines habitudes de vie

MONTRÉAL, 02 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la suite d’un nouveau partenariat entre TOUGO et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), les médecins de famille pourront intégrer plus facilement dans leur pratique la promotion des saines habitudes de vie en proposant à leurs patients un outil accessible et crédible: le Questionnaire santé TOUGO. Une excellente nouvelle que ce coup de pouce aux Québécois pour activer leur santé dans une approche de prévention!



Le Questionnaire santé: pour faire le point sur ses habitudes

Le Questionnaire santé, élaboré par Capsana, l’initiatrice de TOUGO, invite les adultes à évaluer, gratuitement et en toute confidentialité, beaucoup de leurs habitudes ayant un impact sur la santé (alimentation, activité physique, tabagisme, gestion du stress, du sommeil et des écrans, etc.) ainsi que leurs intentions de changement. Grâce aux réponses fournies en ligne, les participants reçoivent un profil incluant un score santé et un plan d’action comportant des conseils et des ressources pour poser des gestes favorisant leur santé physique et mentale. Offert à montougo.ca, le Questionnaire santé TOUGO peut être répété chaque année par les répondants pour qu’ils puissent évaluer l’évolution de leur score santé et de leurs habitudes de vie.

Un outil pour aider les médecins à promouvoir la santé globale

« L’engagement social des médecins de famille envers les Québécois a trait non seulement à une offre de soins de qualité, mais aussi à la prévention d’un large éventail de maladies par l’adoption de saines habitudes de vie. Alors que nous pouvons enfin voir poindre à l’horizon une sortie prudente d’une période où nous avons été confrontés à l’inconnu, à l’incertain et à une forme de sédentarité jamais vue, il est plus que jamais pertinent de rappeler l’importance de demeurer actif et de prendre soin de sa santé. Voilà pourquoi la FMOQ est fière de s’associer à TOUGO », a déclaré le Dr Louis Godin, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).

Et puisque les professionnels de la santé exercent une grande influence sur leurs patients, ils sont les mieux placés pour susciter chez ces derniers un déclencheur préventif. « Le Questionnaire santé TOUGO est un outil pertinent pour aider les médecins à aborder avec leurs patients le sujet des habitudes de vie d’une façon globale et efficace, mais aussi pour les motiver à passer à l’action selon leur réalité personnelle. Capsana est fière de proposer cette solution en ligne aux médecins, qui sont des acteurs clés dans la prévention et la gestion des maladies chroniques (maladies cardiovasculaires, diabète, certains cancers, etc.) ainsi que du déclin cognitif dans la population québécoise », ajoute pour sa part Guy Desrosiers, président-directeur général de Capsana.

Pour accéder au Questionnaire santé TOUGO, rendez-vous à montougo.ca.

À propos de TOUGO

TOUGO, c’est la source accessible et crédible d’informations, d’outils et d’invitations qui inspire les Québécois à poser au quotidien des gestes simples pour trouver le plaisir de vivre plus sainement. Réalisé par Capsana en partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et avec la participation d’IGA, de Familiprix et de la Sun Life, TOUGO bénéficie d’une équipe d’experts et de collaborateurs, dont l’Observatoire de la prévention de l’Institut de Cardiologie de Montréal et Mouvement Santé mentale Québec. Pour en savoir plus, visitez montougo.ca.

À propos de Capsana

Capsana est une organisation à vocation sociale détenue par la Fondation ÉPIC, qui est liée à l’Institut de Cardiologie de Montréal, et par la Fondation PSI. Sa mission est d’aider les individus à devenir acteurs de leur santé. Pour en savoir plus, visitez capsana.ca.

À propos de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) a pour mission de veiller aux intérêts professionnels et scientifiques des quelque 9500 médecins omnipraticiens du Québec. La Fédération guide et soutient ses membres quant aux réalités de leurs différents milieux de pratique et du réseau de la santé. Elle défend leur autonomie professionnelle, leur polyvalence et fait tout en son pouvoir pour qu’ils exercent dans des conditions leur permettant d’offrir à leurs patients une qualité optimale de soins.

