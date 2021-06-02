JOOR在上海开设办事处以继续在亚洲扩张

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纽约, June 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的数字批发平台 JOOR 宣布在中国上海开设办事处。此次公告宣布成立办事处是JOOR在其全球强大影响力基础上的进一步发展，这是该公司在墨尔本和东京进行扩张后，在亚太地区开设的第三家办事处。JOOR是全球首屈一指的批发管理平台，也是第一个进入中国市场的平台。全球目前有超过12500个品牌和325000家零售商使用JOOR平台。



在JOOR平台上的亚太地区批发交易实现大幅增长，JOOR为此开设上海办事处以推动这种持续增长，并为其客户群提供高水平的客户服务。2021年，亚太地区零售商的订购批发量同比增长超过139%，亚太地区品牌的批发量同比增长超过419%。

JOOR首席执行官Kristin Savilia表示：“作为我们领域的全球领先企业，我们认识到在亚太地区、特别是大中华地区建立强大业务的重要性。在上海设立办事处将使JOOR能够为中国的众多优秀品牌和零售商提供无缝顺畅的批发管理。此举以我们在北美和欧洲地区的现有领导地位为基础，我们也期待着在整个亚太地区实现持续扩张。”

JOOR总部设在纽约市，在洛杉矶、费城、巴黎、伦敦、米兰、马德里、柏林、墨尔本和东京设有办事处。通过这一全球办事处网络，JOOR平台的品牌和零售商可以在全年获得全天候的客户支持。使用JOOR的时尚品牌拥有专门的客户成功经理，并可在入驻平台过程中获得他们专属的集成经理，而所有这些都是以当地语言提供的服务。这种服务和支持水平仅仅是JOOR在2019年至2020年期间实现高达98%的品牌留驻率的原因之一。

JOOR上海办事处现已在上海的长宁区开业。了解更多信息，请访问 joor.com 。

关于JOOR

JOOR是全球领先的数字批发平台，每月处理的批发交易额超过15亿美元。来自144个国家的12500多个品牌和325000多家策展型时尚零售商每天通过这一平台进行沟通。JOOR致力于推动品牌和零售商的进步和增长，提供了一个将动态虚拟展厅与包括JOOR Passport在内的协作工具相结合的生态系统，将多项全球时尚活动的行业展会体验集中于一处。JOOR用户可获得更佳的灵活性、可见性、业绩和业务洞察。JOOR总部设在纽约市，在上海、洛杉矶、费城、巴黎、伦敦、米兰、马德里、柏林、墨尔本和东京设有办事处。了解更多信息，请访问：JOOR.com。

JOOR联系人：

Gretchen Miller，Joor@nectarpr.com