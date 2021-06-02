JOOR在上海开设办事处以继续在亚洲扩张

在大中华区开展业务将促进整个地区品牌和零售商数字批发商务的发展

| Source: Joor Joor

New York City,

纽约, June 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的数字批发平台JOOR宣布在中国上海开设办事处。此次公告宣布成立办事处是JOOR在其全球强大影响力基础上的进一步发展，这是该公司在墨尔本和东京进行扩张后，在亚太地区开设的第三家办事处。JOOR是全球首屈一指的批发管理平台，也是第一个进入中国市场的平台。全球目前有超过12500个品牌和325000家零售商使用JOOR平台。

在JOOR平台上的亚太地区批发交易实现大幅增长，JOOR为此开设上海办事处以推动这种持续增长，并为其客户群提供高水平的客户服务。2021年，亚太地区零售商的订购批发量同比增长超过139%，亚太地区品牌的批发量同比增长超过419%。

JOOR首席执行官Kristin Savilia表示：“作为我们领域的全球领先企业，我们认识到在亚太地区、特别是大中华地区建立强大业务的重要性。在上海设立办事处将使JOOR能够为中国的众多优秀品牌和零售商提供无缝顺畅的批发管理。此举以我们在北美和欧洲地区的现有领导地位为基础，我们也期待着在整个亚太地区实现持续扩张。”

JOOR总部设在纽约市，在洛杉矶、费城、巴黎、伦敦、米兰、马德里、柏林、墨尔本和东京设有办事处。通过这一全球办事处网络，JOOR平台的品牌和零售商可以在全年获得全天候的客户支持。使用JOOR的时尚品牌拥有专门的客户成功经理，并可在入驻平台过程中获得他们专属的集成经理，而所有这些都是以当地语言提供的服务。这种服务和支持水平仅仅是JOOR在2019年至2020年期间实现高达98%的品牌留驻率的原因之一。

JOOR上海办事处现已在上海的长宁区开业。了解更多信息，请访问 joor.com

关于JOOR
JOOR是全球领先的数字批发平台，每月处理的批发交易额超过15亿美元。来自144个国家的12500多个品牌和325000多家策展型时尚零售商每天通过这一平台进行沟通。JOOR致力于推动品牌和零售商的进步和增长，提供了一个将动态虚拟展厅与包括JOOR Passport在内的协作工具相结合的生态系统，将多项全球时尚活动的行业展会体验集中于一处。JOOR用户可获得更佳的灵活性、可见性、业绩和业务洞察。JOOR总部设在纽约市，在上海、洛杉矶、费城、巴黎、伦敦、米兰、马德里、柏林、墨尔本和东京设有办事处。了解更多信息，请访问：JOOR.com。

JOOR联系人：
Gretchen Miller，Joor@nectarpr.com


Tags

#wholesale fashion technology virtual showrooms wholesale management