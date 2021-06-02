JOOR 在上海開設辦事處，繼續在亞洲擴展業務

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紐約, June 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- JOOR 全球領先數碼批發平台宣佈在中國上海開設辦事處。此次宣佈建立在 JOOR 強大的全球業務基礎上，是繼 JOOR 在墨爾本和東京擴張之後，在亞太區的第三個辦事處。如今，JOOR 擁有超過 12,500 個品牌和 325,000 多家零售商在使用該平台，是全球首屈一指的批發管理平台，也是第一個在中國建立業務的平台。



JOOR 看到在自家平台上來自亞太區的批發交易顯著增加，因而開設了辦事處以推動這持續增長，為客戶提供高水平的客戶服務。在 2021 年，亞太區零售商批發量同比增長為 139%，亞太區品牌的批發量同比增長為 419%。

JOOR 行政總裁 Kristin Savilia 解釋說：「作為我們領域的全球領先企業，我們意識到在亞太區，尤其是在大中華區建立強大影響力的重要性。JOOR Shanghai 的成立將使我們能夠為全國的優質品牌和零售商提供無障礙的批發管理。它建立在我們的北美和歐洲現有領導地位基礎上，我們預計亞太區業務將繼續擴張。」

JOOR 總部位於紐約市，並在洛杉磯、費城、巴黎、倫敦、米蘭、馬德里、柏林、墨爾本和東京設有辦事處。透過這個全球辦事處網絡，JOOR 品牌和零售商每年 365 天都可以獲得 24 小時的客戶支援。使用 JOOR 的時裝品牌可獲分配一名專門的客戶成功經理，並在迎新客戶過程中可以使用他們自己的整合經理，所有都使用當地語言。這種服務和支援水平只是 JOOR 在 2019 年至 2020 年期間保持其全球品牌 98% 保留率的一個原因。

JOOR Shanghai 在上海長寧區開業。欲了解更多資訊，請瀏覽 joor.com 。

關於 JOOR

JOOR 是全球領先的數碼批發平台，每月處理的批發交易額超過 15 億美元。每天有來自 144 個國家／地區的 12,500 多個品牌和 325,000 多家精選時裝零售商連接該平台。JOOR 致力推動品牌和零售商的進步和增長，因此提供一個將動態虛擬陳列室與包括 JOOR Passport 等協作工具結合的生態系統，以便將在多個全球時裝活動的貿易展覽體驗集中一起。JOOR 用戶對其業務具有更大的靈活性、可見性、性能和洞察力。JOOR 總部位於紐約市，並在上海、洛杉磯、費城、巴黎、倫敦、米蘭、馬德里、柏林、墨爾本和東京設有辦事處。如欲了解更多詳情，請瀏覽：JOOR.com。

JOOR 聯絡資料：

Gretchen Miller, Joor@nectarpr.com