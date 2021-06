Vincit Oyj: Täydennys ylimääräisen yhtiökokouksen kutsuun

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 2.6.2021 kello 13:00

Täydennys ylimääräisen yhtiökokouksen kutsuun

Vincit Oyj täydentää 27.5.2021 klo 8:59 julkaistua kutsua ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Täydennys liittyy hallitukseen ehdolla olevan Mikko Kuitusen hallitusjäsenyyden aloitusajankohtaan.

Täydennetty:



6. Hallituksen täydentäminen

Vincit Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Vincit Oyj:n hallitusta täydennetään ja, että hallitukseen valitaan uutena viidentenä (5) jäsenenä Mikko Kuitunen 1.8.2021 alkaen.



Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi