TELUS obtient l’autorisation de renouveler son offre publique de rachat dans le cours normal des activités

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 02 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation (TELUS) a reçu l’autorisation de la Bourse de Toronto (TSX) de procéder à une nouvelle offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCNA » de 2021) afin de racheter et d’annuler, au moment jugé opportun, s’il y a lieu, des actions d’une valeur globale maximale de 250 millions de dollars canadiens au cours de la période de 12 mois commençant le 4 juin 2021.



La nouvelle OPRCNA permet le rachat d’un maximum de 16 millions d’actions de TELUS (1,18 pour cent de ses actions en circulation au 28 mai 2021) à un prix global maximal de 250 millions de dollars canadiens du 4 juin 2021 au 3 juin 2022 par l’intermédiaire de la Bourse de Toronto, de la Bourse de New York (NYSE) et d’autres plateformes de négociation canadiennes ou de toute autre manière autorisée par les lois sur les valeurs mobilières applicables. Le nombre maximal d’actions pouvant être rachetées lors d’un même jour de bourse à la Bourse de Toronto est de 802 109 actions (25 pour cent du volume quotidien moyen des opérations pour la période de six mois qui s’est terminée le 31 mai 2021, soit 3 208 437 actions), sous réserve de certaines exceptions relatives aux achats en bloc. Au 28 mai 2021, TELUS avait 1 354 984 808 actions émises et en circulation.

Les actions rachetées par l’intermédiaire de la Bourse de Toronto, de la Bourse de New York ou d’autres plateformes de négociation canadiennes seront rachetées au cours du marché. TELUS peut aussi racheter des actions de façon privée en vertu d’ordonnances d’exemption des organismes de réglementation des valeurs mobilières compétents. Ces rachats sont habituellement effectués à un prix inférieur au cours en vigueur sur le marché.

L’OPRCNA de 2020, pour laquelle nous avons reçu l’approbation pour le rachat d’un maximum de 16 millions d’actions à un prix global maximal de 250 millions de dollars canadiens, a pris fin le 1er janvier 2021. TELUS n’a racheté aucune action en vertu de l’OPRCNA de 2020.

TELUS peut établir des régimes de rachat automatique d’actions avec un courtier afin d’être en mesure de racheter des actions dans le cadre de son OPRCNA pendant les périodes d’interdiction interne. Ces rachats sont effectués à la discrétion du courtier en fonction des paramètres prédéfinis. Sous réserve de l’approbation de la Bourse de Toronto, le régime de rachat automatique d’actions pourrait être mis en œuvre le 2 juillet 2021 et de temps à autre par la suite.

Le conseil d’administration de TELUS estime que les rachats effectués dans le cadre de son OPRCNA seront dans l’intérêt de TELUS et constitueront une occasion d’investissement intéressante qui devrait accroître la valeur des actions restantes.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs portant sur des événements futurs et sur les plans de TELUS (la « société »). En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de la société qu’elle émette des hypothèses et des prévisions. À ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs s’avèrent inexacts. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse décrivent les attentes de la société au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. Les lecteurs sont par conséquent informés qu’ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les événements réels diffèrent considérablement des hypothèses et des prévisions contenues dans ces énoncés prospectifs. En particulier, il n’existe aucune certitude quant au nombre d’actions qui seront acquises par TELUS, le cas échéant, dans le cadre de l’OPRCNA de 2021. Par conséquent, le présent communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité et est publié sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion du premier trimestre de 2021, ainsi que dans d’autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov), y compris des facteurs comme le large éventail de conséquences potentielles de la pandémie de COVID-19 et l’incertitude quant à la durée de celle-ci, les mesures établies pour limiter la propagation et la transmission de la maladie, les répercussions de la pandémie sur notre entreprise, et les décisions et développements en matière de réglementation, la concurrence, la performance économique au Canada, le bénéfice, les flux de trésorerie disponibles et le niveau des dépenses en immobilisations de la société et l’acquisition de licences de spectre par la société, tous ces facteurs pouvant avoir une incidence sur la capacité de la société à racheter des actions dans le cadre de l’OPRCNA de 2021 et sur ses décisions à cet égard. Dans la mesure prévue par la loi, TELUS n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs et se réserve le droit de changer ses pratiques habituelles de mise à jour des prévisions et des objectifs annuels, à tout moment et à sa seule discrétion.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité, ce qui nous a permis de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays aux quatre coins du monde.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Relations avec les investisseurs

Ian McMillan

604-695-4539

ir@telus.com