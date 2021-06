Kommentaar meedias ilmunud infole

English Estonian

Täna, 2. juunil 2021 ilmus meedias info Keskkriminaalpolitsei alustatud kriminaalmenetlusest Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti ametnike suhtes. Vastavalt meedias ilmunud infole puudutab uurimine riigihangete korraldamise nõuete rikkumist.



AS Merko Ehitus kinnitab, et Keskkriminaalpolitsei ametnikud teostasid täna, 2. juunil 2021 menetlustoiminguid ASi Merko Ehitus kontserni kuuluva Tallinna Teede ASi kontoris. Kontsernile antud info kohaselt on Tallinna Teede ASi kolm töötajat kaasatud uurimise tõendite kogumisse tunnistajatena. Kontsernile teadaolevalt ei ole Keskkriminaalpolitsei esitanud kahtlustust ei Tallinna Teede ASile ega selle töötajatele.



