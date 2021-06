Nuvei obtient les permis requis pour continuer le traitement des paiements au Royaume-Uni à la suite du Brexit

English French

MONTRÉAL et CHYPRE, 02 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou « l’entreprise ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique de paiement des marques prospères à l’échelle mondiale, a annoncé aujourd’hui que sa filiale en propriété exclusive régie par la Financial Conduct Authority (FCA) a obtenu les permis requis afin de continuer d’offrir ses services d’acquisition et de traitement des paiements pour les cartes Mastercard et Visa pour les marchands du Royaume-Uni à la suite de l’expiration du régime d’autorisations temporaires de la FCA.



Cette annonce survient à un moment clé, tandis que le commerce électronique connaît une véritable explosion, et avant l’expiration prochaine du régime d’autorisations temporaires de la FCA. Elle signifie que les marchands du Royaume-Uni pourront continuer de tirer parti de la suite de produits et de solutions complète de Nuvei pour le traitement des paiements, en disposant des autorisations requises.

« Pour les marchands du Royaume-Uni qui recherchent un partenaire de paiement assujetti à la législation locale, l’obtention de ces permis sera déterminante », a indiqué Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. « En tant que fournisseur de technologies financières mondial, nous continuons de soutenir les entreprises locales pour les aider à s’y retrouver et à croître dans le marché du commerce électronique, qui connaît une forte croissance. Tandis que nous nous préparons au paysage économique de l’après-Brexit, nous maintenons notre engagement d’être le fournisseur de services de paiement le plus innovant et d’offrir le meilleur service possible aux marchands du Royaume-Uni et du monde entier. »

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive fournit des capacités de paiements entrants et sortants efficaces, met en relation les marchands et leurs clients dans 200 marchés à l’échelle mondiale, et offre l’acquisition locale dans 44 marchés. Avec la prise en charge par Nuvei de 470 méthodes de paiement locales et alternatives, de près de 150 devises et de 40 cryptomonnaies, les marchands peuvent saisir chaque occasion de paiement qui se présente à eux. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com/fr-ca.

Information prospective

Le présent communiqué de presse comporte de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés au sujet d’occasions commerciales potentielles découlant de l’obtention par Nuvei des permis nécessaires pour continuer le traitement des paiements au Royaume-Uni. L’information prospective fait intervenir des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de l’entreprise, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective. Ces risques et ces incertitudes comprennent notamment ceux décrits dans la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de Nuvei, déposée le 17 mars 2021. L’information prospective repose sur les opinions et les hypothèses de la direction, ainsi que sur les renseignements dont dispose actuellement la direction. Bien que l’information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse soit fondée sur des hypothèses que la direction considère comme raisonnables, le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces énoncés de nature prévisionnelle, puisque les résultats réels pourraient différer. Sauf avis contraire, ou à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est fournie en date du présent communiqué de presse, et l’entreprise ne s’engage pas à mettre à jour ou à modifier cette information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf dans la mesure où la loi l’exige.

Personnes-ressources

Relations avec les investisseurs

IR@nuvei.com

Relations publiques

PR@nuvei.com