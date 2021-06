Die neue globale Umfrage von Rackspace Technology bekräftigt die geschäftlichen Vorteile von aktuellen Anwendungen zur Verbesserung der Kundenerfahrung

SAN ANTONIO, June 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten, hat heute die Ergebnisse einer globalen Umfrage bekanntgegeben. Die Ergebnisse zeigen, dass moderne Technologien und Anwendungen zur Verbesserung der Kundenerfahrung nicht nur Produkte und Dienstleistungen hervorheben, sondern auch reale Gewinnvorteile mit sich bringen.



Laut der Umfrage „How Applications Impact Customer Experience“ (So wirken sich Anwendungen auf die Kundenerfahrung aus) profitieren Unternehmen, die einen „erfahrungsorientierten“ Schwerpunkt setzen, von 1,6-mal höherer Markenbekanntheit, 1,5-mal mehr Mitarbeiterzufriedenheit und fast einer Verdopplung der Kundenbindung, der Wiederholungskäufe, der durchschnittlichen Bestellwerte sowie des Lebenswerts eines Kunden. Die Studie betont, wie modernisierte Anwendungen die Kundenerfahrung verbessern, und sich auf die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum auswirken.

Die globale Umfrage zählte über 1.400 Teilnehmer in IT- und nicht-IT-Geschäftsbereichen, von Unternehmen mit Jahresumsätzen um die 300 Mio. US-Dollar und mehr, einschließlich Entscheidungsträgern und Anwendungsbenutzern. Die Ergebnisse bestätigen mit überwältigender Mehrheit, dass die Kundenerfahrung eine der wichtigsten strategischen Prioritäten ist (48 %), die vor IT-Sicherheit, Compliance (45 %) und IT-Strategie (41 %) liegt, und dass Technologie der Schlüssel zur Verbesserung der Kundenerfahrung ist. Mehr als die Hälfte (55 %) der Umfrageteilnehmer loben Anwendungen mit verbesserten Kundenerfahrungen. Außerdem wissen fast alle befragten Unternehmen, die Bedeutung der Kundenerfahrung zu schätzen. 94 % geben an, dass in ihrem Unternehmen eine Art von Initiative zur Benutzererfahrung ins Leben gerufen wurde. Nur ein kleiner Prozentsatz (6 %) gibt an, dass keine Strategien oder Initiativen für die Kundenerfahrung vorhanden sind.

„Die Ergebnisse unserer Umfrage sind ein weiterer Beweis dafür, dass die Modernisierung von Anwendungen für Benutzer nicht nur aus Sicht der Kundenzufriedenheit angenehm ist, sondern auch eine Fülle von konkreten und quantifizierbaren Vorteilen für Unternehmen bietet“, so Jeff DeVerter, CTO von Rackspace Technology. „Anwendungen sind eine Grundlage der Kundenerfahrung, und es ist erfreulich, eine zunehmende Gewichtung auf die Verbesserung der Kundenerfahrung zu sehen und mehr Begeisterung dafür zu wecken.“

Anwendungen und Kundenerfahrung

Anwendungen spielen eine wichtige Rolle bei der Kundenerfahrung, indem sie mobilen Zugriff ermöglichen, die Anwendungsanfragen vereinfachen, Kundendaten verarbeiten und umfassende Erlebnisse bereitstellen. Mehr als die Hälfte (55 %) der Umfrageteilnehmer loben Anwendungen mit verbesserten Kundenerfahrungen. Weitere Bereiche, für die erhebliche Vorteile bestehen, umfassen den Zugang zu weiteren Dienstleistungen (48 %), Sicherheit (45 %), Interaktion mit Produkten und Dienstleistungen (41 %) und Prozessverbesserung (39 %).

Eine große Mehrheit (88 %) der Befragten ist der Meinung, dass nicht-technische Führungskräfte die Vorteile von Anwendungen erkennen, und 90 % geben an, dass die Geschäftsleitung die Vorteile von Anwendungen in ihrem Unternehmen besser versteht als vor fünf Jahren. Wie erwartet werden CIOs (55 %) und CTOs (53 %) als diejenigen eingestuft, denen die technologischen Vorteile am meisten bewusst sind. Jedoch sind CEOs mit 49 % knapp hinter den CIOs und CTOs, wobei der Rest der Führungsebene deutlich schlechter abschneidet.

Dank diesem hohen Maß an Bewusstsein in der Führungsebene beeinflusst die Technologie in vielerlei Hinsicht die Unternehmensstrategie. Sechs von zehn Befragten (63 %) nutzen Technologie, um die Effizienz der Automatisierung zu steigern, und mehr als die Hälfte (51 %) nutzen sie, um IoT- und cloudnative Initiativen voranzutreiben. Während beide Kategorien indirekte Einflüsse auf die Kundenerfahrung haben, haben Technologieinitiativen mit Schwerpunkt auf Echtzeitdatenanalyse (44 %) und Kundenbindung (30 %) einen direkteren Einfluss auf den Aufbau der Kundenbeziehung und der Optimierung von Kundeninteraktionen.

Hindernisse bei der Einführung von Anwendungstechnologie

Obwohl die Umfrageergebnisse einen verstärkten Fokus auf die Verwendung von Anwendungen zur Verbesserung der Kundenerfahrung legen, sehen sich Unternehmen immer noch mit einer Reihe von Hindernissen für die Einführung von Anwendungstechnologien konfrontiert, darunter:

Angst vor negativen Auswirkungen auf bestehende Kundenerfahrungen (28 %)

Veraltete IT-Systeme (26 %)

Begrenztes Budget (24 %)

Mangel an Personal mit entsprechenden Fähigkeiten (22 %)

Mangel an Know-how, um die Transformationsaktivitäten zu leiten (18 %)

Kultureller Widerstand gegen Veränderungen (16 %)

Keine Beteiligung an einer Strategie zur digitalen Transformation (16 %)

Mangelnde Unterstützung der Führungskräfte (13 %)

Den vollständigen Bericht können Sie hier herunterladen: www.rackspace.com/lp/customer-experience-and-technology/

Methodik der Umfrage

Die Umfrage wurde von März bis Mai 2021 von Coleman Parkes Research durchgeführt und basiert auf den Antworten von 1.420 IT-Entscheidungsträgern aus den Branchen Fertigung, digitale/native Technologie, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Behörden/öffentlicher Sektor und Gesundheitswesen in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten. Die Fragen der Umfrage umfassten Kundenerfahrungen, die Modernisierung von Anwendungen und zukünftige Pläne.

