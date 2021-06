Mestergruppen AS tar i bruk en integrert Blue Ridge-løsning for forsyningskjedeplanlegging og prisoptimalisering, og forbedrer produktiviteten

OSLO i Norge, June 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Ridge, det banebrytende produktet som gir en kombinert løsning for forsyningskjedeplanlegging og prisoptimalisering, melder at Mestergruppen AS raskt ser forbedringer etter implementering av Blue Ridges planleggings- og prisløsninger . Mestergruppen AS valgte Blue Ridge og LifeLine-tjenestene for å styrke lønnsomheten, redusere kostnadene og kapitalbehovet og forbedre oversikten.



Mestergruppen ble grunnlagt i 1970 som Mesterhus og tilbyr distribusjon av byggematerialer til boligbygging, både eid av kjeden, og til uavhengige forhandlere. Mestergruppen AS har de siste 40 årene vokst til å bli til den ledende forhandleren og distributøren av byggevarer i Norden.

Arne Dyngeland, COO i Mestergruppen, sa: «Å gjøre forsyningskjeden vår superkonkurransedyktig og smidig er en av grunnsøylene i vår overordnede strategi. Takket være den store funksjonaliteten og tilpasningsevnen til Blue Ridges planleggingsfunksjoner for forsyningskjeden, kunne vi ta den i bruk på kort tid. Det å se systemet aktiveres og fungere slik vi forventet, skaper mye entusiasme i organisasjonen – og gir mersmak. Derfor skal vi vurdere å akselerere tempoet i implementeringen enda mer for å oppnå alle fordelene, slik at vi kan tilby fordeler til enda flere kunder og styrke vårt overordnede konkurransefortrinn».

Maarten Baltussen, General Manager for Europa i Blue Ridge, sa: «Nå nærmer vi oss slutten av den tredje bølgen av COVID-19-pandemien, og når Europa åpner seg, er jeg sikker på at Mestergruppen mer enn noen gang er forberedt på planleggingsdelen av forsyningskjeden. Med den etterspørselsdrevne tilnærmingen og et stort fokus på servicenivåer, er jeg sikker på at Mestergruppen vil få fordelene ved reduserte sikkerhetslagre ved hjelp av Blue Ridge, og kundene deres vil redusere antallet tilfeller der varer er utsolgt».

Blue Ridges planleggingsfunksjoner for forsyningskjeden skaper svært effektiv varetildeling og påfylling på tvers av alle lokasjoner og kanaler, både nedstrøms for kunder og oppstrøms mot leverandører, noe som skaper verdier raskt og gir bedre driftsvilkår. Disse løsningene integreres sømløst med Blue Ridges prisoptimaliseringsløsninger, som trekker en tråd mellom prognoser, planlegging, salg og prising for å sikre at etterspørselen som drives av prisbeslutninger, faktisk kan imøtekommes – samt proaktivt forme etterspørsel og marginer basert på lagerinformasjon i sanntid.

Blue Ridges SCP-løsninger planlegger og administrerer for milliarder i omsetning i Europa, på tvers av mange bransjer, inkludert detaljhandel, mat, vin og brennevin og andre varer. I 2020 har kundene akseptert 99 prosent av planleggingsanbefalingene fra Blue Ridges SCP-løsninger. Med disse løsningene får Blue Ridges kunder konsekvent overlegne lagerrater og store lagerreduksjoner, og betydelig reduksjon av tiden og kreftene som brukes til planlegging.

Om Blue Ridge

Å oppnå en solid forsyningskjede ligger i skjæringspunktet mellom etterspørsel, pris og varelager – der selskapets kunder, leverandører og drift møtes. Blue Ridges skybaserte integrasjon for planlegging og prising gir distributører, spesialforhandlere og produksjonsvirksomheter enkel og unik integrering, med informasjonsrik planlegging av lagerbeholdning med prisoptimaliserende innsikt. Fra modellering, riktig størrelse på lageret og sømløst samarbeid: Suksessen til Blue Ridge er basert på forbedret kundelønnsomhet og servicenivå. Les mer på https://blueridgeglobal.com/ eller be om en demonstrasjon på https://blueridgeglobal.com/request-demo/ .