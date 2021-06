MRM : Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents relatifs à l'Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2021

French English

Paris, le 2 juin 2021

MRM rappelle que le contexte actuel lié à la situation sanitaire et les dispositions applicables1 ont conduit le Conseil d’administration à opter pour la tenue de l’Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2021 au siège social, à huis clos sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

L’Assemblée Générale sera diffusée en direct sur le site internet de la Société ( www.mrminvest.com > Finances > Actionnaires > Assemblées générales) et accessible en cliquant sur le lien suivant : MRM Assemblée Générale - Audio Webcast

Elle sera également disponible en différé dans le délai prévu par la réglementation, via ce même lien.

Compte-tenu de l’absence de faculté pour les actionnaires d’assister physiquement à l’Assemblée, ou de s’y faire représenter physiquement, ces derniers pourront uniquement voter par correspondance ou donner pouvoir au Président (ou le cas échéant donner mandat à un tiers pour voter par correspondance) en utilisant le formulaire prévu à cet effet et téléchargeable sur le site de la Société ( www.mrminvest.com > Finances > Actionnaires > Assemblées générales).

Les documents prévus à l’article R.22-10-23 du Code de commerce sont disponibles sur le site internet de MRM ( www.mrminvest.com > Finances > Actionnaires > Assemblées générales) en conformité avec les délais légaux applicables, ou peuvent être obtenus sur simple demande auprès de la Société ( relation_finances@mrminvest.com ).

L’avis préalable comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 19 mai 2021. L’avis de convocation de l’Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2021 sera publié le 7 juin 2021 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et dans un journal d’annonces légales, et sera disponible sur le site internet de la Société le même jour. Les modalités détaillées de participation à distance figureront dans l’avis de convocation et sur le site internet de la Société.

L’espace dédié à l’Assemblée Générale sur le site internet de MRM sera actualisé des éventuelles évolutions susceptibles d’intervenir avant la tenue de la réunion. Les actionnaires sont donc invités à le consulter régulièrement.

Les documents préparatoires à l’Assemblée seront également tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée. Ainsi, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

Tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, demander à la Société, de préférence par voie électronique à l’adresse suivante : relation_finances@mrminvest.com (ou par voie postale à l’adresse suivante : 5 avenue Kléber, 75795 Paris Cedex 16) de lui envoyer les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce. La communication des documents sera faite à l’adresse indiquée dans la demande, le cas échéant par voie électronique. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;

Tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce au siège de la Société.

Pour toute question relative à l’Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2021, les actionnaires sont invités à envoyer un email à l’adresse dédiée ( relation_finances@mrminvest.com ).

Agenda

Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre et les résultats semestriels 2021 seront publiés le 30 juillet 2021 avant ouverture de bourse.

A propos de MRM

MRM est une société d’investissement immobilier cotée qui détient et gère un patrimoine composé d’actifs de commerce répartis dans plusieurs régions de France. MRM a pour actionnaire majoritaire la société SCOR SE qui détient 59,9% de son capital. MRM est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris (ISIN : FR0000060196 - code Bloomberg : MRM:FP – code Reuters : MRM.PA). MRM a opté pour le régime SIIC au 1er janvier 2008.

Pour plus d’informations :

MRM

5, avenue Kléber

75795 Paris Cedex 16

France

T +33 (0)1 58 44 70 00



relation_finances@mrminvest.com Isabelle Laurent, OPRG Financial

T +33 (0)1 53 32 61 51

M +33 (0)6 42 37 54 17

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr





Site Internet : www.mrminvest.com







1 Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée et au Décret n°2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié





