Communiqué de presse – mercredi 02 juin 2021 – 17h45

ARGAN innove en transformant un de ses entrepôts en DataCenter

Foncière spécialisée dans le développement d’entrepôts logistiques, ARGAN sort des sentiers battus en transformant un entrepôt de 21 000 m² sur la commune de Wissous (91) en DataCenter.

Avec un patrimoine d’une centaine d’entrepôts représentant une surface globale de 3 millions de m², ARGAN est aujourd’hui l’un des principaux propriétaires de surfaces logistiques en France. Avec cette opération, la foncière fait une incursion hors de son marché historique en développant un DataCenter de 21 000 m² sur la commune de Wissous (91).

Le point de départ de ce projet se situe en 2018. ARGAN, à la recherche de sites logistiques bien positionnés en Ile-de-France à réhabiliter, faisait l’acquisition d’un ancien entrepôt destiné aux produits frais de 21 000 m², idéalement situé sur la commune de Wissous au cœur du Triangle d’Or de la logistique alimentaire francilienne.

Si le projet initial était de réhabiliter cet actif dans le but de le commercialiser à un acteur de la logistique, chargeur ou logisticien, l’opportunité d’accueillir un DataCenter s’est présentée. Outre son emplacement stratégique, le site bénéficie de la puissance électrique nécessaire à l’accueil d’un DataCenter, facteur clé dans la stratégie d’implantation de ce type d’activité.

Aujourd’hui, ARGAN est engagée dans le cadre d’un bail très long terme de 25 ans fermes avec un opérateur international spécialisé dans l’hébergement de centres de données. Avec ce nouvel investissement, ARGAN affirme sa capacité à innover et à s’adapter aux nouvelles tendances de son marché.

Calendrier financier 2021 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2021

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2021 15 juillet : Résultats semestriels 2021

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021





A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2020, son patrimoine représente 3 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 3 Mds€ et générant 152 M€ de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Marie-Caroline Schwartz – Secrétaire Générale

Aude Vayre – Relations presse

Philippe Ronceau – Relations Investisseurs

