TOUAX : Tenue de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 23 juin 2021 à huis-clos Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, 2 juin 2021 17:45

VOTRE SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

Tenue de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires

du 23 juin 2021 à huis-clos

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

AVERTISSEMENT – COVID -19

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, et afin de protéger l’ensemble des actionnaires, invités et organisateurs, les Gérants de Touax SCA ont pris la décision de tenir exceptionnellement l’assemblée générale mixte des actionnaires de la société à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister, le :

Mercredi 23 juin 2021 à 15 heures,

au siège social de la société, Tour Franklin – 23ème étage –

100-101 Terrasse Boieldieu - 92042 La Défense cedex.

Cette décision de tenir l’assemblée générale à huis clos intervient conformément aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires1.

Le Conseil de Gérance a décidé de désigner en qualité de scrutateurs :

Société Holding de Gestion et de Location, actionnaire, représentée par Raphaël Walewski ; et





Société Holding de Gestion et de Participation, actionnaire, représentée par Fabrice Walewski.





Les actionnaires pourront suivre à distance le déroulé de l’Assemblée retransmis en direct selon les modalités suivantes :

Numéro de conférence France Toll: +33 172727403 PIN: 33773590#

United Kingdom Toll: +442071943759 PIN: 33773590#

United States Toll: +1 6467224916 PIN: 33773590#

La rediffusion de cette Assemblée sera disponible sur le site internet de Touax (https://www.touax.com/fr/documents) dès que possible à l'issue de l'Assemblée et, au plus tard, avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de celle-ci.

Il ne sera donc exceptionnellement pas possible de demander une carte d'admission pour y assister, ni d’inscrire en séance des projets d’amendement ou de nouvelles résolutions à l’ordre du jour.

Les actionnaires sont invités, préalablement à l’assemblée générale, à voter à distance ou à donner pouvoir au Président de l’assemblée générale ou à un tiers.

Les questions orales posées traditionnellement lors des débats pourront être adressées par courrier électronique à l’adresse assembleegenerale@touax.com préalablement à l’assemblée générale. Ces questions devront être adressées au plus tard le lundi 21 juin 2021 à 15 heures (heure de Paris) en justifiant de sa qualité d’actionnaire. La société y répondra pendant l’assemblée générale ou à défaut dans son compte-rendu.

Eu égard au dispositif exceptionnel mis en place pour la tenue de cette Assemblée Générale (huis clos), nous attirons l'attention des actionnaires sur le fait que les modalités d'organisation de l'Assemblée Générale étant susceptibles d'évoluer en fonction des impératifs sanitaires, législatifs et réglementaires, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement le site internet de la Société www.touax.com/fr/documents

Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante: assembleegenerale@touax.com

La société avertit ses actionnaires qu’elle pourrait ne pas être en mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés.

L'ensemble des modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l'Assemblée sont les suivantes :

- L'avis préalable de réunion à l’Assemblée Générale comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié le 17 mai 2021 au "Bulletin des Annonces Légales Obligatoires" n° 59.

- L'avis de convocation à l’Assemblée Générale sera publié le 4 juin 2021 au "Bulletin des Annonces Légales Obligatoires" n° 67. Il sera également publié dans "Les Affiches Parisiennes" édition du 4 juin 2021.

- La brochure de convocation incluant des informations sur l'activité et les résultats du Groupe, l'ordre du jour, l’avis de convocation, les projets de résolutions et les modalités de participation et de vote à cette Assemblée seront disponibles sur le site internet à l'adresse www.touax.com/fr/documents à compter du 8 juin 2021.

- Le document d’enregistrement universel 2020, incluant le rapport financier annuel et comprenant notamment les comptes annuels et consolidés 2020, les rapports du Conseil de gérance et du Conseil de Surveillance, ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes, est disponible sur le site internet de la Société depuis le 23 avril 2021.

*******

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,1 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX SCA est cotée à Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

Gérants

touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11

Tel : +33 1 46 96 18 00

1 Loi n°2021-160 du 15 février 2021, ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée par ordonnance n°2020- 1497 du 2 décembre 2020 et décrets n°2020-418 du 10 avril 2020 et n° 2020-629 du 25 mai 2020 prorogés et modifiés par décrets n°2020-1614 du 18 décembre 2020 et n°2021-255 du 9 mars 2021.

Pièce jointe