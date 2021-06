ALSTOM SA : Alstom signe un contrat pour fournir 60 nouveaux tramways Flexity pour la ville de Toronto

English French

Alstom signe un contrat pour fournir 60 nouveaux tramways Flexity pour la ville de Toronto

2 juin 2021 – Alstom fournira 60 Flexity, des véhicules légers sur rail (VLR) à plancher bas intégral et à émissions nulles, à la Toronto Transit Commission (TTC) dans l’Ontario (Canada), dans le cadre d’un contrat de plus de 275 millions d’euros. Cette nouvelle commande de tramways permettra de répondre aux demandes des usagers des transports de Toronto et aux besoins de croissance.

« Alstom tient à remercier son client, la TTC, d’avoir renouvelé sa confiance dans les tramways Flexity à zéro émission » déclare Jérôme Wallut, Président d’Alstom Amérique. « Au fil des ans, nos produits fiables et innovants Made-in-Canada sont devenus un élément caractéristique du paysage urbain de Toronto et contribuent quotidiennement et sur le long terme au développement économique et social de nos villes canadiennes. »

Les VLR Flexity destinés à la TTC sont des véhicules unidirectionnels à cinq modules, dotés d’une transmission intégrale. Ils s’appuient sur la technologie du métro léger qui a été adaptée pour répondre aux spécifications de la TTC et aux exigences particulières du réseau de tramways de Toronto. À ce jour, 204 tramways ont été livrés à la TTC. La nouvelle commande de 60 tramways permettra de maintenir des emplois et le savoir-faire, plus particulièrement sur le site Alstom de Thunder Bay, dans l’Ontario, qui a réalisé le montage et les tests des précédents tramways livrés à la TTC. Le projet de tramways sera réalisé avec l’aide des sites Alstom de St-Bruno et de La Pocatière, au Québec, qui se chargeront, respectivement, de la gestion du projet et de certains sous-ensembles de composants. Il permettra à Alstom de maintenir 400 emplois dans les installations de Thunder Bay et de La Pocatière.

Outre les tramways, Alstom a livré 480 voitures de métro Toronto Rocket à la TTC et fournit actuellement des solutions de signalisation et de contrôle des trains basé sur la communication (CBTC) sur la ligne 1 Yonge-Université ainsi que sur le prolongement de la ligne de métro Toronto-York Spadina (TYSSE).

Plus de 5 000 VLR Flexity ont été commandés ou sont déjà en service commercial à travers le monde. Ils sont réputés pour leur efficacité ainsi que pour leurs intérieurs spacieux, leurs larges portes, leur système de climatisation, les fonctionnalités pour les personnes à mobilité réduite et leurs systèmes d’information voyageurs plus performants, autant de caractéristiques qui garantissent un plus grand confort et une meilleure expérience passager.

