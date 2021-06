MARE NOSTRUM

Celtic Travail Temporaire obtient

le statut de PME d’Excellence 2020 au Portugal

Grenoble, le 2 juin 2021 – 18h – Celtic Travail Temporaire, filiale du groupe Mare Nostrum spécialisée dans les profils pénuriques ou difficiles à recruter, obtient le statut de PME d’Excellence pour l’année 2020 au Portugal.

Distinction allouée par l’organisme Portugais de l’IAPMEI (Institut de soutien aux petites et moyennes entreprises et à l’investissement) en partenariat avec les grandes banques Portugaises, ce statut honore les entreprises qui affichent les meilleures performances et indicateurs de gestion du pays. Par ailleurs, cette distinction lui permet d’accéder à des conditions de financement optimisées pour favoriser son développement.

Nicolas Cuynat, Président Directeur Général de Mare Nostrum, déclare : « L’ensemble des collaborateurs du Groupe Mare Nostrum et moi-même sommes honorés que notre marque, Celtic Travail Temporaire, obtienne la distinction PME d’Excellence 2020. En obtenant ce statut, Celtic Travail Temporaire apparaît comme une entreprise solide et fiable dont la croissance économique est reconnue par ses partenaires financiers, ses clients et ses fournisseurs. Dans un marché de l’emploi complexe, cela témoigne de la mobilisation quotidienne des équipes pour répondre à tous les besoins de nos clients. »

Plus que jamais engagé à poursuivre une dynamique commerciale destinée à renforcer la croissance organique du Groupe, Mare Nostrum confirme son ambition de devenir un acteur incontournable des solutions RH pour les PME/ETI en France et en Europe.

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 17 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 350 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

