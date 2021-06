EGIDE : NOUVELLE SUBVENTION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS POUR LE PROJET DE MODERNISATION "ELECTRO" D'EGIDE

English French

Bollène, le 2 juin 2021, 18 :00 (CET)

Communiqué de presse

transformation vers l'industrie 4.0 pour Egide SA

NOUVELLE SUBVENTION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

POUR LE PROJET DE MODERNISATION "ELECTRO" D'EGIDE

Egide SA accroît les moyens financiers de ses ambitions pour sa transformation vers l’industrie 4.0

Son projet « ELECTRO » a été sélectionné dans le cadre du plan de relance des activités critiques et stratégiques Soutenu par le ministère de l’Économie , des Finances et de la Relance , ce deuxième projet d’investissement permet à l’usine de Bollène de bénéficier d’un important nouveau fonds de soutien pour accélérer sa modernisation (800 K€). Cela permettra d’intensifier la croissance du Groupe sur des marchés diversifiés.



***

Dans le cadre du plan de relance initié en septembre 2020, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance a officialisé la liste des bénéficiaires des fonds de soutien au titre de modernisation et de diversification de la filière électronique.

Le Groupe Egide (Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN : FR0000072373), spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, annonce qu’Egide SA, et son usine basée à Bollène, fait partie des lauréats retenus en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et bénéficie ainsi d’une subvention de 800 K€ dans le cadre du volet « Electronique » de son projet de transformation global.

Cette nouvelle dotation vient compléter la récente attribution d’une première subvention liée au volet « Aéro » du projet, d’un montant de 336 K€.

Un Plan d’investissement ambitieux

Egide SA a en effet lancé un ambitieux plan d'investissement estimé sur le court terme à 1,7 M€ en équipements et recrutements pour moderniser son outil de production et accélérer son innovation.

Ce plan est financé en partie par les plans de relance gouvernementaux des filières Aéronautique, et Electronique pour lesquels Egide a remporté deux appels à projets.

Ces financements seront complétés par les banques partenaires qui ont déjà confirmé leur support à ce projet.

Innovation et expansion des capacités de production d’Egide SA

Ce volet « ELECTRO » du projet global de modernisation d’Egide SA est centré sur les activités céramiques cofrittées (HTCC) et comprend trois sous-projets.

Le premier sous projet prévoit la digitalisation et l’automatisation progressive des infrastructures de production céramiques cofrittées. Il permettra d’accroître la productivité et de poursuivre la réduction des coûts de production afin de gagner des parts de marché sur les secteurs applicatifs à plus fort volume que les clients industriels cherchent à relocaliser en Europe.

Les deux autres projets permettront d’accélérer l’innovation et de créer de nouveaux procédés technologiques pour différencier l’offre de produits céramique HTCC du Groupe Egide : amélioration de la capacité de miniaturisation et plus grande répétabilité du process. Cela permettra à Egide SA de développer des technologies de nouvelle génération pour les applications de télécommunication et RF. En outre, le développement d’un procédé de fabrication additive (impression 3D) visant des nouveaux produits pour les applications de dissipation thermique constituera un autre atout.

Perspectives prometteuses

La compétitivité ainsi renforcée d’Egide SA et la maîtrise des nouvelles technologies ainsi disponibles, permettront au Groupe d’accélérer sa croissance sur des marchés diversifiés et de travailler sur des solutions innovantes et disruptives.

« Ce formidable soutien à nos projets de modernisation arrive au meilleur moment de notre transformation : Il renforce une structure solide qui tire déjà avantage de l’ensemble des actions menées ces deux dernières années. Une série d’actions récentes nous a en effet déjà permis de mieux servir nos clients et de soutenir le retour à l’équilibre d’Egide SA atteint depuis le S2 2020, tendance qui devrait se poursuivre en 2021. » souligne Eric Delmas, Directeur Général Délégué du Groupe Egide et Directeur de l’Usine de Bollène.

CALENDRIER FINANCIER

Assemblée générale : 18 juin 2021

Chiffre d’affaires S1 2021 : 23 juillet 2021

CONTACTS

EGIDE – Eric Delmas – Directeur Général Délégué - +33 6 11 30 69 07 - edelmas@fr.egide-group.com

EGIDE – Luc Ardon – Directeur Financier - +33 4 90 30 35 94 – luc.ardon@fr.egide-group.com

FIN’EXTENSO – Relations presse - Isabelle Aprile - +33 1 39 97 61 22 – i.aprile@finextenso.fr

A propos d’Egide - www.egide-group.com

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide est coté sur Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 – Reuters : EGID.PA

Bloomberg : GID

Pièce jointe