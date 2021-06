Harju Maakohus kuulutas välja AS Tallinna Moekombinaat pankroti ja määras pankrotihaldurid

English Estonian

Harju Maakohus kuulutas välja AS-i Pro Kapital Grupp kontserni kuuluva AS-i Tallinna Moekombinaat pankroti 2. juunil 2021 kell 15.00. Kohus nimetas pankrotihalduriteks Kristo Tederi ja Indrek Lepsoo. Võlausaldajate esimene üldkoosolek kutsutakse kokku 17. juunil 2021.

AS Pro Kapital Grupp on varasemalt avaldanud, et pankroti väljakuulutamisel kaob tütarettevõtte üle kontroll ja kontsern lõpetab tütarettevõtte finantsnäitajate konsolideerimise. 31. mail avaldatud 2021. aasta I kvartali vahearuandes avaldas Ettevõte, et AS Pro Kapital Eesti on maha kandnud tütarettevõttesse investeeritud 13 miljonit eurot ning bilansipäevajärgse korrigeeriva sündmuse tulemusel ka nõudeid kokku 26 miljoni euro ulatuses 31. detsember 2020 seisuga. 26 miljoni euro väärtuses nõuete maha kandmise mõju avaldub konsolideeritud aruandes kontrolli lõppedes. 30. aprilli seisuga oli tütarettevõtte omakapital negatiivne summas 56 miljonit eurot. Tütarettevõtte negatiivse omakapitali kajastamise lõpetamine avaldab konsolideeritud aruandele positiivset mõju. Arvestades vähemusosalusega, oli aprilli lõpu seisuga hinnanguline kogumõju Ettevõtte konsolideeritud aruannetele 26 miljonit eurot omakapitali suurenemist. Täpsem mõju selgub, kui valmivad tütarettevõtte maikuu ja juunikuu finantsaruanded, kuna Ettevõte konsolideerib tütarettevõtet kuni 2. juuni 2021.

Allan Remmelkoor

Juhatuse liige

+372 614 4920

prokapital@prokapital.ee