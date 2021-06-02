预可行性研究将推进二氧化碳捕集

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萨斯喀彻温省里贾纳, June 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 项新的预可行性研究以通过碳捕集和储存（CCS）来扩大减排影响为重点，探索二氧化碳（CO 2 ）捕集在750兆瓦燃煤电厂的潜在应用。这个项目是一项广泛研究的组成部分，该研究旨在考察在美国东南部建立一个区域性商业规模地质二氧化碳储存中心的可行性。位于加拿大萨斯喀彻温省里贾纳的国际CCS知识中心（以下称“知识中心”）正在就美国能源部资助的这一项目与一支国际团队合作，开发概念设计和资本成本估算，对Southern Company的一家发电站安装燃烧后二氧化碳（CO 2 ）捕集设施进行评估。



该项目将是一次重大的规模扩展，是碳捕集技术趋向成熟的自然进程。知识中心从全面集成的3号边界大坝CCS设施及其全面的第二代CCS研究（ Shand CCS可行性研究 ）中获得了大量经验，并在此基础上引入了领导力、远见和经验，对该方案进行碳捕集的预可行性研究。此项研究通过与作为项目经理方的南方各州能源委员会和Southern Company、三菱重工（MHI）集团以及Stantec Consulting Ltd所组团队的合作协议来进行。

本研究是 建立早期二氧化碳储存系统：Project ECO 2 S项目的一部分， 从属于美国能源部国家能源技术实验室的一项广泛倡议： 碳储存保证设施企业 （CarbonSAFE）。对于一个储存30年间来自工业排放源的超过5000万公吨CO 2 的地质复合储存设施，CarbonSAFE通过降低其技术风险、不确定性和成本，填补了CCUS部署关键路径上的主要缺口。

预可行性研究将关注碳捕集设计和成本。其中详细内容包括如对发电机组和捕集厂之间的蒸汽集成选项进行分析，以及确定新工艺对现有工厂环境许可的潜在影响等。从理论上说，在发电厂安装碳捕集系统不仅能确保可靠的基本负荷电力，还能保持现有设施的价值，同时在减少人为温室气体排放方面推动取得重大进展。

引述

“这一项目的CO 2 减排潜力以百万吨计, 我们很高兴能与一支优秀团队合作，共同完成这个重要的大规模碳捕集和储存下一步项目。我们对美国能源部和南方各州能源委员会承诺在气候行动方面推进重大举措表示赞赏。”

- Conway Nelson，国际CCS知识中心项目开发和咨询服务副总裁

“Stantec为能够作为项目记录工程师单位在萨斯喀彻温省首个碳捕集和储存项目中发挥作用而感到自豪。Stantec的专家团队将与我们的合作伙伴一道提供工程专业知识，以执行该项目的预可行性研究阶段。”

- Mark Griffiths，萨斯喀彻温省Stantec能源与资源高级主管

其他信息

气候变化相关链接

关于CarbonSAFE和Project ECO 2 S

CarbonSAFE ，即：碳储存保证设施企业 计划，是一项由美国能用部主导的项目，旨在加速CCS技术的商业规模使用，以减少工业和发电源向大气排放的温室气体，其方法是开发能够使用几十年的永久性、安全的地质CO 2 储存 场所。

，即：碳储存保证设施企业 计划，是一项由美国能用部主导的项目，旨在加速CCS技术的商业规模使用，以减少工业和发电源向大气排放的温室气体，其方法是开发能够使用几十年的永久性、安全的地质CO 储存 Project ECO 2 S ，即：建立早期CO 2 复合储存系统 ，是 CarbonSAFE第三期五个获选项目之一 。 ECO 2 S项目由南方各州能源委员会主导 ，目前正在与合作方共同探索建立一个商业规模、区域性的安全地质区域，能够安全地储存超过9亿公吨CO 2 。 目前在Southern Company一台发电机组上安装燃烧后CO 2 捕集设施的预可行性研究，是确认储存场所的数个CO 2 排放点源之一所需评估的一部分。

，即：建立早期CO 复合储存系统 ，是 。

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碳捕集和封存国际知识中心

Jodi Woollam

传播与媒体关系主管

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