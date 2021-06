Energy Globe präsentiert die weltbesten Umweltprojekte aus 187 Ländern

English German

WIEN, Österreich, June 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 5. Juni ist der globale Weltumwelttag. Und genau an diesem Tag präsentiert Energy Globe ab 17 Uhr die weltbesten Umweltprojekte, die aufzeigen, wie wir auch für unsere Kinder eine lebenswerte Zukunft bewahren können.

Die Auswahl der Nominierten wurde von der internationalen Energy Globe Jury, die aus einem Vertreter von jedem Kontinent besteht, unter dem Vorsitz von Maneka Gandhi durchgeführt.



Der Energy Globe Award, eine private oberösterreichische Initiative, wird seit dem Jahr 2000 jährlich abgehalten und ist heute mit über 180 teilnehmenden Ländern der weltweit bedeutendste Umweltpreis.

Jedes Jahr werden zwischen 2.000 und 3.000 Projekte eingereicht. Devise dieser einzigartigen Veranstaltung ist es, Lösungen zu präsentieren sowie Wirtschaft und Konsumenten in einem Miteinander für eine nachhaltige Umwelt zu inspirieren.

So ist es Energy Globe nun auch gelungen, die UNIDO, die Global Chamber Plattform und den Club of Rome als Partner zu gewinnen.



Die Vielfalt und Qualität der Einreichungen ist überwältigend, wie auch beim von Arabella Kiesbauer moderierten Streaming am 5. Juni, am Nachmittag um 17 Uhr unter www.energyglobe.info zu sehen und hören sein wird. Aufgezeigt wird auch, wie die Energiezukunft mit neuer ökologischer Energie gewährleistet, wie nachhaltig die Nahrungskette garantiert, oder wie mit neuen Methoden die Luftverschmutzung beseitigt wird.



Initiator Wolfgang Neumann ist begeistert: „Es ist einfach großartig, wie viele Menschen es gibt, die aktiv an Lösungen für unsere Umwelt arbeiten und diese umsetzen nach der Devise - nicht nur über Umweltprobleme zu reden, sondern zu handeln“.

Insgesamt knapp 30.000 eingereichte Projekte zeigen uns, dass es heute bereits für jedes Umweltproblem in jedem Land Lösungen gibt.



Alle Details zu den Weltsiegern und Nominierten und zu allen nationalen Siegern findet man ab 5. Juni auf www.energyglobe.info

