Le conseil d’administration de la Fondation Asie Pacifique du Canada annonce la nomination de Jeff Nankivell comme nouveau président et chef de la direction

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 02 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d’administration de la Fondation Asie Pacifique du Canada est heureux d’annoncer la nomination de M. Jeff Nankivell à titre de nouveau président et chef de la direction de la Fondation, qui entrera en fonction à compter du 7 septembre 2021.



M. Nankivell s’est joint au service extérieur du Canada en 1988 et possède plus de 30 ans d’expérience de travail sur l’engagement canadien en Asie, plus récemment à titre de consul général du Canada à Hong Kong et Macao, poste qu’il a occupé d’août 2016 à mai 2021.

De 2011 à 2016, M. Nankivell a été directeur général responsable de l’aide publique au développement du Canada en Asie, d’abord à l’Agence canadienne de développement international (ACDI), puis à Affaires mondiales Canada. Il a occupé divers postes à l’ACDI entre 1988 et 2008, travaillant sur des programmes liés à la Chine, à la Russie, à la politique stratégique et aux institutions financières internationales. Il a été affecté à trois reprises à l’ambassade du Canada à Beijing, à la direction de l’aide au développement de 1991 à 1995 et de 2000 à 2004, ainsi que comme chef de mission adjoint de 2008 à 2011. En tout, M. Nankivell a vécu plus de 17 ans en Asie.

Le président du conseil d’administration de la Fondation, l’honorable Pierre Pettigrew, a souhaité la bienvenue à M. Nankivell au sein de la Fondation. « Je suis enchanté que Jeff se joigne à notre équipe d’administrateurs de haut calibre et qu’il dirige notre organisation en cette période charnière des relations entre le Canada et l’Asie », a déclaré M. Pettigrew. « Grâce à sa profonde expérience de l’Asie et à ses réseaux dans le monde des affaires, du gouvernement et des universités, Jeff comprend très bien les possibilités, les complexités et les réalités géopolitiques nuancées de l’Asie-Pacifique. J’ai hâte de travailler avec lui alors qu’il définira une nouvelle trajectoire passionnante pour la Fondation dans les années à venir. »

« Je crois que le mandat de la Fondation est plus pertinent aujourd’hui que jamais », a déclaré M. Nankivell, qui s’établira à Vancouver, en Colombie-Britannique, pour exercer ses fonctions de président et de chef de la direction de la Fondation. « L’engagement du Canada envers l’Asie est fondamental pour notre prospérité et notre sécurité futures et dépendra de la poursuite de nos intérêts, tout en assurant un ordre international conforme à nos valeurs canadiennes. J’ai hâte de travailler avec l’équipe de la Fondation et son réseau de penseurs asiatiques, pour approfondir cet engagement dans cette région dynamique, alors que nous entrons dans le “siècle asiatique”. »

Ce à quoi le président et chef de la direction sortant de la Fondation, Stewart Beck, qui prendra sa retraite le 10 août 2021 après sept ans en fonction, a ajouté : « Lors de ses trois décennies en Asie, le travail de Jeff a porté non seulement sur le commerce et le développement international, mais aussi sur les risques de sécurité non traditionnels, notamment le changement climatique, la sécurité alimentaire, la santé publique et les questions humanitaires. Tous ces domaines seront de plus en plus importants, alors que nous sortons de la pandémie actuelle pour atteindre l’objectif d’un avenir durable avantageux pour toutes les parties prenantes, y compris celles des grandes économies émergentes de l’Asie Pacifique. Je suis impatient d’aider Jeff à poursuivre le travail de notre excellente équipe et de notre organisation de classe mondiale. »

La Fondation Asie Pacifique du Canada est une organisation à but non lucratif consacrée aux relations du Canada avec l'Asie.

