Bombardier Avions spécialisés confirme une entente avec les Forces aériennes des États-Unis portant sur un maximum de six avions Global supplémentaires configurés pour des missions spéciales

Les avions d’affaires Global sont l’épine dorsale du programme Battlefield Airborne Communications Node (BACN) des Forces aériennes des États-Unis, et la plateforme d’avions par excellence pour les missions spéciales à l’échelle mondiale

Les avions BACN, appelés E-11A par les Forces aériennes des États-Unis, sont conçus et modifiés par les équipes hautement compétentes d’ingénierie de Bombardier à Wichita, au Kansas

Le contrat, lequel inclut une commande ferme d’avion, reconnaît le statut d'employeur clé de Bombardier dans l’industrie aéronautique américaine



WICHITA, Kansas, 02 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est heureuse de confirmer une entente entre sa filiale Learjet Inc. et les Forces aériennes des États-Unis (USAF) en appui au programme Battlefield Airborne Communications Node (BACN). Le contrat à livraisons et à quantité indéterminées (IDIQ) prévoit une capacité souple de commandes et inclut une commande ferme immédiate d’un avion Global 6000, ainsi qu’un maximum de cinq autres avions Global 6000. Ce contrat, qui prévoit les travaux d'ingénierie et de modification, représente une valeur totale potentielle de près de 465 millions $US.

Depuis 2007, Bombardier a déjà livré à l’USAF quatre avions Global pour le programme BACN, un relais aéroporté qui étend les portées de communication, établit le lien entre les radiofréquences et assure la « traduction » entre différents systèmes de communication incompatibles. Les avions BACN sont appelés E-11A par l’USAF.

« Bombardier est fière d’avoir été choisie à nouveau par les Forces aériennes des États-Unis pour fournir ses avions hautement performants Global et son expertise unique pour soutenir le programme BACN, a déclaré Michel Ouellette, Vice-président exécutif, Avions spécialisés, Programmes et Ingénierie, Bombardier. Nos employés basés aux États-Unis sont honorés de mettre leurs compétences au service de ce projet de niveau élite. »

Les équipes de Bombardier aux États-Unis, lesquelles continuent d’assurer les services de soutien et de mise à niveau des avions de la flotte BACN actuelle, sont prêts à se mettre au travail dans les jours à venir sur le prochain avion du BACN. Les ingénieurs et les techniciens du Centre d’excellence de Bombardier Avions spécialisés de Wichita, au Kansas, modifieront la plateforme d’avion Global pour qu’elle prenne en charge l'équipement de communication nécessaire pour la mission, tandis que les équipes de Tucson fourniront l’aménagement intérieur de l’avion et feront les travaux de peinture extérieure.

Fière d’être un des principaux employeurs de l’industrie de l’aviation des États-Unis, Bombardier collabore localement avec des collèges et des écoles techniques afin de contribuer à la formation de la prochaine génération de professionnels de l’aéronautique et d’inspirer ces derniers.

« Le sénateur américain Jerry Moran (R-Kansas) a déclaré: « Je suis heureux de voir que les Forces aériennes ont donné suite à leur achat d’un autre avion E-11A pour soutenir les communications des forces déployées sur le front du champ de bataille. Ces avions sont conçus et équipés pour les Forces aériennes ici même à Wichita, et cet achat est le plus récent exemple des habitants du Kansas soutenant les activités de sécurité nationale dans leur pays. »

« Soutenir le programme BACN des Forces aériennes des États-Unis tout en intensifiant les activités des avionneurs du Kansas est une victoire pour la Capitale mondiale de l’air et pour notre pays, a dit le représentant du Congrès américain Ron Estes (R-Kansas). Ces avions Bombardier Global 6000 modifiés et testés à Wichita donnent à nos aviateurs un avantage compétitif en matière de vol et de communication. »

« Je suis fière de soutenir l’acquisition d’un autre avion E-11A de Bombardier, a dit la représentante du Congrès américain Ann Kirkpatrick (D-Arizona). Les avions de la flotte BACN permettent à nos combattants et à nos alliés de communiquer pendant les missions critiques et maintiennent des emplois hautement qualifiés ici à Tucson au Centre de service de Bombardier. Comme membre de la Commission des octrois de crédit, je me réjouis de continuer à appuyer le programme BACN des Forces aériennes des États-Unis. »

Les avions Global de Bombardier, reconnus dans l’industrie de l’aviation d’affaires pour leur autonomie, leur grande cabine et leur vol en douceur constituent une plateforme de choix éprouvée et incontournable pour les missions spéciales gouvernementales grâce à leur vitesse, leur capacité de charge, leur fonction intégrée de l’alimentation redondante, leur fiabilité et leur endurance.

Bombardier Avions spécialisés conçoit, met au point et offre toute une gamme de solutions aux exploitants du monde entier pour une grande variété de missions, y compris les missions de surveillance et de reconnaissance, d’évacuation médicale ou de transport de personnalités. Ces solutions vont des forfaits clés en mains comprenant la conception, la construction, les essais et les activités de certification jusqu'à l'assistance technique spécialisée et la supervision technique de projets propres aux clients. Pour plus d’information, veuillez consulter specializedaircraft.bombardier.com.

