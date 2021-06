Exterro kündigt Start von FTK Central an, einer Plattform für digitale Forensik, mit der Beweise schneller gefunden, die Analysegeschwindigkeit erhöht, die Zusammenarbeit unter den Anwendern verbessert und ein Rückstand in der Fallbearbeitung minimiert werden

French German

PORTLAND, Oregon, June 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc. , der bevorzugte Anbieter von Softwareanwendungen im Bereich Legal Governance, Risk & Compliance (Legal GRC), die speziell auf die Anforderungen der internen Rechts-, Datenschutz- und IT-Teams von Global 2000- und AmLAW 200-Unternehmen abgestimmt sind, hat heute die Einführung von Forensic Toolkit (FTK) Central bekannt gegeben, einer All-in-one-Plattform, auf der digitale forensische Untersuchungen und Überprüfungsabläufe nahtlos miteinander verbunden werden, um die Herausforderungen von Legal GRC zu bewältigen. FTK Central kombiniert die branchenführende, leistungsstarke Processing Engine von FTK mit innovativen neuen forensischen Workflows und Überprüfungsabläufen für alle Kenntnisstufen. Das Ergebnis sind schnellere forensische Sammlungen, Dokumentenerstellungen, interne Untersuchungen und Überprüfungen sowie eine zuverlässige, wiederholbare und skalierbare Bearbeitung auf der forensischen Ebene – in einer einzigen kollaborativen und webbasierten Lösung.



Forensische Ermittler, Vorfallsbearbeiter und juristische Prüfer können mit FTK Central selbst die komplexesten und vielseitigsten Datentypen verarbeiten. FTK Central ermöglicht es Benutzern nicht nur forensische Images, lose Dateien und andere schwer zu handhabende Informationen zu erfassen, sondern bietet auch die Möglichkeit zur Datenerfassung aus der Ferne von überall aus, einschließlich Cloud-Datenquellen, strukturierten Repositorys und Endpunkten, die sich innerhalb oder außerhalb des Netzwerks befinden. Benutzer können alle Arten von Daten mithilfe einer einzigen Lupe überprüfen. Unterstützt werden sie dabei von einem sofortigen, nahezu nativen Rendering durch den intelligenten Viewer von FTK Central, der somit eine schnelle und reaktionsfreudige Prüferfahrung bietet.

FTK Central ist für eine optimale Ressourcennutzung konzipiert, sodass forensische Teams schneller, effizienter und produktiver arbeiten können. Die intuitive Benutzeroberfläche kann von Anwendern aller Kenntnisstufen einfach und problemlos bedient werden. Dadurch verbringen Benutzer ohne technisches Hintergrundwissen weniger Zeit mit dem Erlernen des Produkts und dafür mehr Zeit mit dessen Nutzung. Zudem müssen so die Benutzer nicht immer wieder geschult werden. Außerdem ist FTK Central für Unternehmen, die externe Hilfe für große Projekte benötigen, die einzige Lösung in der Branche, die sowohl internen als auch externen Teammitgliedern Zugriff auf dieselbe Falldatei gewähren kann und dadurch eine reibungslose Freigabe und Zusammenarbeit ermöglicht, wobei gleichzeitig immer kontrolliert wird, welche Informationen an welche Person weitergegeben werden. Externe Prüfer können forensische Falldaten von ihrem eigenen Gerät aus überall auf der Welt jederzeit einsehen und prüfen.

„Die Verarbeitung digitaler Beweise wird immer schwieriger, sowohl in Bezug auf die Komplexität als auch auf das Volumen. Gleichzeitig stehen forensische Experten und juristische Prüfer unter dem Druck, schneller zu arbeiten, mehr Fälle zu lösen und mehr Verurteilungen auszusprechen“, so Bobby Balachandran, Gründer und CEO von Exterro. „Die neue Bearbeitungs- und Überprüfungseffizienz von FTK Central packt diese Herausforderungen direkt und entschlossen an und kann sich dabei auf eine leistungsstarke Verarbeitung verlassen, die mit modernen Datensätzen problemlos umgehen kann. Forensik-Teams, die auf FTK Central setzen, können jetzt von überall aus auf ihren eigenen Geräten zusammenarbeiten und den Bearbeitungsrückstand von Jahren auf Monate, von Wochen auf Tage oder gar Stunden verkürzen.“

Zu den wichtigsten Merkmalen von FTK Central gehören:

Neue, intuitive und vertraute Benutzeroberfläche , die auf dem Design von Google basiert und für alle Fähigkeitsstufen geeignet ist

, die auf dem Design von Google basiert und für alle Fähigkeitsstufen geeignet ist Branchenführende Rechenleistung , die auf Geschwindigkeit und die Verwaltung komplexer Daten auf einer einfachen, zuverlässigen Plattform ausgelegt ist

, die auf Geschwindigkeit und die Verwaltung komplexer Daten auf einer einfachen, zuverlässigen Plattform ausgelegt ist Effiziente Zusammenarbeit mit externen Prüfern und Teammitgliedern mit konfigurierbaren Falldateien, sodass sichergestellt wird, dass Prüfer nur die Daten sehen, die für ihre zugewiesenen Fälle relevant sind

mit konfigurierbaren Falldateien, sodass sichergestellt wird, dass Prüfer nur die Daten sehen, die für ihre zugewiesenen Fälle relevant sind Forensische Erfassung von Endpunktdaten , einschließlich der Remote-Erfassung außerhalb des Netzwerks und der Erfassung aus Cloud-Datenquellen über gängige Tools wie G Suite, Office 365 und Slack

, einschließlich der Remote-Erfassung außerhalb des Netzwerks und der Erfassung aus Cloud-Datenquellen über gängige Tools wie G Suite, Office 365 und Slack Konkurrenzlose, nahezu native Überprüfung von Chat-Anwendungsdaten , die in alle Dokumenttypen integriert sind, ohne dass die Benutzer beim Navigieren zwischen Dokumenten, Videos, Chat-Protokollen etc. den Viewer wechseln müssen

, die in alle Dokumenttypen integriert sind, ohne dass die Benutzer beim Navigieren zwischen Dokumenten, Videos, Chat-Protokollen etc. den Viewer wechseln müssen Schnelle Überprüfung fast in Echtzeit mithilfe eines „Pop-out-Reviewers“, der es Benutzern ermöglicht, eine Datei auf einen zweiten Bildschirm zu verschieben, um die Anzeige auf zwei Bildschirmen zu vereinfachen

mithilfe eines „Pop-out-Reviewers“, der es Benutzern ermöglicht, eine Datei auf einen zweiten Bildschirm zu verschieben, um die Anzeige auf zwei Bildschirmen zu vereinfachen Automatisierung vieler sich wiederholender Aufgaben wie Beweiserfassung, -überprüfung und -export

wie Beweiserfassung, -überprüfung und -export Nahtlose Integration mit anderen FTK-Produkten; verbessert die vorhandene Infrastruktur von forensischen Labors und passt zu allen Qualifikationen

