Exterro annonce le lancement de FTK Central, une plateforme d'investigation numérique conçue pour trouver plus rapidement les preuves, accélérer l'analyse, améliorer la collaboration des utilisateurs et réduire le nombre de dossiers en souffrance

PORTLAND, Oregon, 03 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc. , le fournisseur de logiciels de gouvernance, gestion des risques et conformité (GRC) spécialement conçus pour les équipes juridiques, de confidentialité et informatiques internes des entreprises membres des classements Global 2000 et AmLaw 200, a annoncé aujourd'hui le lancement de Forensic Toolkit (FTK) Central , une plateforme unique qui regroupe de manière transparente les procédures d'enquête médico-légale et d'analyse numérique, pour permettre de relever tous les défis en matière de GRC légale de bout en bout. FTK Central combine le puissant moteur de traitement de pointe FTK à des processus d'analyse et de médecine légale innovants, en s'adressant à tous les niveaux de compétence. Le résultat est une accélération des collectes d'informations médico-légales, de la production de documents et des enquêtes et examens internes, ainsi qu'un traitement fiable, reproductible et évolutif du traitement des données d'analyse scientifique, le tout regroupé dans une solution unifiée, collaborative et hébergée sur le Web.



Les enquêteurs légistes, intervenants sur les scènes d'incident et examinateurs juridiques peuvent exploiter FTK Central afin de traiter tous les types de données, y compris les plus complexes et les plus divers. FTK Central permet non seulement aux utilisateurs d'ingérer des images d'investigation numérique, des fichiers isolés et d'autres informations difficiles à manipuler, mais également de collecter à distance des données depuis n'importe quel lieu, y compris à partir de sources de données cloud, de référentiels structurés et de terminaux connectés ou non en réseau. Les utilisateurs peuvent consulter tous les types de données au travers d'un prisme unique, en bénéficiant du rendu natif quasi-instantané offert par la visionneuse intelligente de FTK Central, qui leur assure une expérience d'évaluation rapide et réactive.

La plateforme FTK Central est conçue pour optimiser l'exploitation des ressources en permettant aux équipes médico-légales de travailler de manière plus rapide, plus efficace et plus productive. L'interface utilisateur, familière et facile à utiliser quel que soit le niveau de compétence, permet aux non-techniciens de passer moins de temps à apprendre à connaître le produit et plus de temps à l'exploiter, tout en soulageant les laboratoires des contraintes imposées par la formation incessante des utilisateurs. Pour les organisations qui gèrent des projets à grande échelle en faisant appel à une aide extérieure, FTK Central est également la seule solution du marché à proposer aux collaborateurs internes et externes un accès facilitant le partage et la collaboration sur un même dossier en toute transparence, tout en conservant un contrôle total sur la nature des informations partagées et leurs destinataires. Les évaluateurs externes peuvent consulter les données d'investigation scientifique depuis leur propre appareil, en n'importe quel endroit du monde et à tout moment.

« Le traitement des preuves numériques devient de plus en plus difficile à gérer à la fois en termes de complexité et de volume. Dans le même temps, les experts médico-légaux et juridiques sont pressés de travailler plus rapidement, de résoudre davantage de cas et d'obtenir davantage de jugements », a déclaré Bobby Balachandran, fondateur et président-directeur général d'Exterro. « L'efficacité de traitement et d'examen inédite permise par FTK Central répond directement et définitivement à ces défis grâce à un traitement puissant qui simplifie la gestion des ensembles de données modernes. Les équipes d'investigation scientifique qui utilisent FTK Central peuvent désormais collaborer efficacement sur leurs propres appareils depuis n'importe quel lieu, en raccourcissant les files d'attente de traitement des labos de plusieurs années à quelques mois, ou de plusieurs semaines à quelques jours ou quelques heures », a ajouté M. Balachandran.

Les principales caractéristiques de FTK Central incluent :

Nouvelle interface utilisateur intuitive et familière , inspirée de la conception matérielle de Google et adaptée à tous les niveaux de compétence

, inspirée de la conception matérielle de Google et adaptée à tous les niveaux de compétence Puissance de traitement leader du marché , conçue pour accélérer et gérer des données complexes sur une plateforme simple et fiable

, conçue pour accélérer et gérer des données complexes sur une plateforme simple et fiable Collaboration efficace avec les évaluateurs externes et coéquipiers internes , grâce à des dossiers configurables qui garantissent que les examinateurs visualisent uniquement les données pertinentes des dossiers qui leur sont assignés

, grâce à des dossiers configurables qui garantissent que les examinateurs visualisent uniquement les données pertinentes des dossiers qui leur sont assignés Collecte scientifique des données de terminaux , y compris la collecte à distance de données hors réseau et la consultation de sources de données dans le cloud à partir d'outils populaires tels que G Suite, Office 365 et Slack

, y compris la collecte à distance de données hors réseau et la consultation de sources de données dans le cloud à partir d'outils populaires tels que G Suite, Office 365 et Slack Révision quasi-native inégalée des données d'applications de discussion , intégrée à tous les types de documents, sans nécessiter de commutation de visionneuse lors de la navigation entre les documents, vidéos, journaux de discussion et autres sources

, intégrée à tous les types de documents, sans nécessiter de commutation de visionneuse lors de la navigation entre les documents, vidéos, journaux de discussion et autres sources Révision quasi-instantanée avec un « évaluateur en incrustation », qui permet aux utilisateurs de déplacer un fichier vers un second écran pour une visualisation plus facile sur un double moniteur

avec un « évaluateur en incrustation », qui permet aux utilisateurs de déplacer un fichier vers un second écran pour une visualisation plus facile sur un double moniteur Automatisation d'une gamme complète de tâches répétitives telles que l'acquisition, l'examen et l'exportation de preuves

telles que l'acquisition, l'examen et l'exportation de preuves Intégration transparente aux autres produits FTK afin d'améliorer les écosystèmes des laboratoires de médecine légale existants et de s'adapter à tous les niveaux de compétence

Découvrez-en davantage sur Exterro FTK Central .

À propos d'Exterro

Exterro permet aux professionnels du droit de gérer de manière proactive et opposable leurs exigences de gouvernance, risque et conformité (GRC). Notre logiciel de GRC juridique est la seule plateforme complète qui automatise les interconnexions complexes entre la confidentialité, les opérations légales, les enquêtes numériques, la réponse cybersécuritaire, la conformité et la gouvernance des informations. Des milliers d'équipes juridiques à travers le monde, au sein de sociétés, cabinets juridiques, administrations publiques et organismes chargés de l'application du droit, font confiance à notre plateforme de GRC intégrée et obtiennent des résultats positifs à moindre coût. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : exterro.com