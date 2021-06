English French

Atari VCS : disponible à compter du 15 juin 2021

en grande distribution aux États-Unis

Paris, le 3 juin 2021 – Atari, l’un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les plus célèbres au monde, annonce la disponibilité de l’Atari VCS et de ses accessoires à la vente à partir du 15 juin 2021, via les réseaux de distribution et les sites de vente en ligne Best Buy, GameStop et Micro Center ainsi que le site internet officiel de l'Atari VCS. Chaque détaillant proposera des opérations marketing dédiées le jour du lancement.

Les accessoires développés en partenariat avec PowerA, inclut une manette classique sans fil, basée sur la manette originale de l'Atari 2600, ainsi qu'une manette au style moderne. Les deux manettes sont dotées d'un retour d'information sonore, d'un éclairage LED, d'un chargement USB et d'une compatibilité Bluetooth sans fil avec l'Atari VCS et la plupart des PC et appareils mobiles.

Afin de satisfaire un public large, l'Atari VCS continue d'accroître son offre de contenus gratuits et payants :

plus d'une douzaine de titres de développeurs de jeux indépendants populaires (Boulder Dash Deluxe, Danger Scavenger, Guntech, Jetboard Joust, Missile Command: Recharged, Sir Lovelot, Something Ate My Alien, Tailgunner). De nouveaux titres seront lancés sur la boutique Atari VCS tout au long de l'année ;

l'accès gratuit à 100 jeux d'arcade et de l'Atari 2600 classiques, entièrement optimisés pour être utilisés avec la manette classique sans fil, et des effets innovants qui donnent une nouvelle vie à ce jeux rétros ;

l’accès gratuit à Antstream Arcade, la célèbre plateforme de streaming de jeux, qui offre un accès à la demande à la plus grande collection au monde de titres rétro sous licence.

En plus des contenus originaux indépendants et des jeux rétros, l’Atari VCS donne accès aux services de streaming les plus populaires, directement depuis le tableau de bord de l'Atari VCS - ou au travers de l'application Atari VCS Companion, disponible dans l'App Store et sur Google Play. Le système est doté d'un navigateur Chrome intégré et des applications Workspace de Google. Les propriétaires d'Atari VCS peuvent aussi charger leurs films et émissions de télévision préférés en utilisant leurs services de streaming média favoris, y compris des contenus en 4K HDR, ainsi qu'écouter de la musique, faire des achats et accéder aux réseaux sociaux.

La plateforme Atari VCS prend en charge la résolution 4K, des contenus HDR et 60FPS, des options de stockage embarquées et extensibles, le Wi-Fi bi-bande et le Bluetooth 5.0, ainsi que la prise en charge de l'USB 3.0. Pour les plus férus de personnalisation et de configuration, un mode PC optionnel permet en outre d'installer Windows ou Linux comme système d'exploitation alternatif, transformant l'Atari VCS en un mini-PC complet et puissant.

Ce lancement commercial calibré fait suite aux différentes phases de livraison des précommandes entamées fin décembre 2020. Les systèmes Atari VCS Onyx Base sont proposés à partir de 299,99 dollars US, tandis que les systèmes Atari VCS Black Walnut et Onyx All-In comprennent l'Atari VCS Classic Joystick (disponible séparément pour 59,99 US$) et l'Atari VCS Modern Controller (également 59,99 US$) pour 399,99 US$. Tous les prix sont des prix spéciaux pour le lancement et peuvent être modifiés à l'avenir.

Avertissement :

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation de ces projets, de leur budget d’exploitation et de leur plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur leur valeur.

A propos d’Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d’information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr. Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code ISIN FR0010478248, mnémo ATA), en Suède sur Nasdaq First North sous la forme de certificats de dépôt (Code ISIN SE0012481232, Ticker ATA SDB) et sont éligibles au programme Nasdaq International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF).

©2021 Atari Interactive, Inc. Atari et le logo Atari sont des marques propriétés d’Atari Interactive, Inc. Les noms des jeux Atari, les logos et marques sont des marques déposées par Atari Interactive, Inc. ou l’une de ses filiales.

Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.atari.com

