CREDIT AGRICOLE SA :Crédit Agricole Consumer Finance confirme son ambition d’être un acteur majeur du marché espagnol en détenant 100% du capital de SoYou

Massy / Madrid, le 3 juin 2021.

Crédit Agricole Consumer Finance confirme son ambition

d’être un acteur majeur du marché espagnol

en détenant 100% du capital de SoYou

Crédit Agricole Consumer Finance reprend 100% du capital de SoYou, la filiale de crédit à la consommation créée avec Bankia en Espagne, et, à cette occasion, la dote d’une nouvelle stratégie pour accélérer son développement. L’opération, qui s’inscrit dans le contexte de la fusion entre Bankia et Caixabank, a été autorisée par la Banque d’Espagne le 1er juin.

CA Consumer Finance confirme ainsi son ambition d’être un acteur majeur du marché espagnol.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie présentée en décembre dernier : renforcer le leadership de CA Consumer Finance sur le marché européen du crédit à la consommation.

Le 1er juin 2021, la Banque d’Espagne a approuvé la reprise par CA Consumer Finance des 49% du capital de SoYou détenus par Bankia. Le montant de la transaction n’est pas public.

Accélérer le développement en Espagne

Stéphane Priami Directeur général de CA Consumer Finance et Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A., en charge du pôle Services financiers spécialisés, se félicite de « cet accord qui réaffirme l’ambition de CA Consumer Finance d’accélérer son développement en Espagne, 4ème marché d’Europe continentale pour le crédit à la consommation. L’Espagne est un marché sur lequel le Groupe Crédit Agricole se développe. Il y a implanté plusieurs de ses métiers, dont le crédit à la consommation et plus globalement ceux du pôle Services financiers spécialisés. Je remercie les équipes de Bankia pour l’esprit constructif et de transparence qui a animé notre coopération. »

CA Consumer Finance a défini une nouvelle stratégie visant à accélérer la croissance de SoYou. Sa filiale va se doter d’une gamme complète lui permettant d’accompagner encore mieux les partenaires paneuropéens de CA Consumer Finance sur le marché espagnol.

« Nous sommes confiants dans la capacité de CA Consumer Finance à poursuivre le développement de SoYou et avons pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble ces dernières années », ajoute CaixaBank.

Au 31 décembre 2020, SoYou comptait 108 collaborateurs et gérait 103 millions d’euros d’encours.

À propos de Crédit Agricole Consumer Finance

Crédit Agricole Consumer Finance, filiale spécialisée en crédit à la consommation de Crédit Agricole S.A., distribue (en France, principalement via ses marques commerciales Sofinco, Viaxel et Creditlift Courtage), une gamme étendue de crédits aux particuliers et de services associés sur l'ensemble des canaux de distribution : vente directe, financement sur le lieu de vente (automobile et équipement de la maison) et partenariats. Aux côtés de grandes enseignes de la distribution, de la distribution spécialisée et d'institutionnels dans les 19 pays où il est présent, CA Consumer Finance propose à ses partenaires des solutions souples, responsables et adaptées à leurs besoins et à ceux de leurs clients. L’excellence relationnelle, la responsabilité en proximité et l’engagement sociétal sont les piliers qui font de CA Consumer Finance un groupe qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses 15 millions de clients et de la société. Au 31 décembre 2020, CA Consumer Finance gérait 91 milliards € d’encours de crédit.

