Savosolar Oyj

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 3.6.2021 klo 8.15 (CEST)

Savosolar on luovuttanut aurinkolämpölaitoksen Issoudunissa, Ranskassa

Savosolar on luovuttanut Ranskan tähän mennessä suurimman aurinkolämpölaitoksen, jonka keräinkentän koko on 14 252 m², Kyotherm Solarille, joka omistaa laitoksen ja myy lämpöä Malteries Franco-Suisses:lle (MFS). Alun perin elokuussa 2019 julkaistu projekti on viivästynyt Covid-19-pandemian vuoksi; se on ollut toiminnassa tammikuusta 2021 lähtien, ja nyt järjestelmä on saatu luovutettua.

Aurinkolämpölaitos, jonka teho on 10 MW, tuottaa lämpöä maltaiden kuivautusprosessiin MFS: n tehtaalla ja vähentää kaasun käyttöä, mikä säästää noin 2 100 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa ilman asiakkaan energiakustannusten nousua.

Jari Varjotie, Savosolarin toimitusjohtaja: ”Olemme erittäin tyytyväisiä, että Kyotherm Solar valitsi Savosolarin toimittamaan aurinkolämpölaitoksensa. MFS Issoudun -mallastehdas tuottaa 160 000 tonnia maltaita vuodessa, ja tämä Kyotherm Solarin tehdas tukee MFS:aa heidän kunnianhimoisten puhtaan energian tavoitteidensa saavuttamisessa.”

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com



Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 3.6.2021 klo 8.15 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.



