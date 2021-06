Boliga Gruppen A/S: Ændring til meddelelse vedrørende en gruppe aktionærers fremsættelse af pligtmæssigt tilbud

Boliga Gruppen A/S

CVR nr. 25 07 87 80

("Selskabet")

Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2021

Bestyrelsen har d.d. modtaget nedenstående meddelelse vedrørende en gruppe aktionærers fremsættelse af pligtmæssigt tilbud på Boliga Gruppen A/S.

Aktionærerne består af Morten Tofte Jensen, Klaus Tofte Jensen, Ulrik Tofte Jensen, Peter Riggelsen Holding ApS og Daugaard Holding ApS.

”Dette er en ændring til fondsbørsmeddelelse 13/2021 af 10. maj. d.å. Der henvises i øvrigt til fondsbørsmeddelelse nr. 13/2021 af 10. maj 2021.

I forbindelse med fondsbørsmeddelelse 13/2021 af 10. maj d.å. skal tilbudsgiverne meddele følgende ændring:

Det fremgår af meddelelsen, at ”Tilbudsgiverne vil sikre, at der inden for fire uge efter datoen for denne meddelelse offentliggøres et tilbudsdokument (”Tilbudsdokumentet”) i overensstemmelse med §3, stk. 2 i Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud”. Fire ugers fristen for offentliggørelsen af Tilbudsdokumentet er at regne fra 7. maj 2021.”

Finanstilsynet har den 31. maj 2021 truffet en afgørelse om at dispensere fra pligten i § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 636 af 15. maj 2020 om overtagelsestilbud. Fristen forlænges med 6 uger således, at tilbudsdokumentet skal offentliggøres senest 10 uger efter pligtens indtræden, dvs. 16. juli 2021."

For yderligere information, kontakt venligst:

Boliga Gruppen A/S

Laust Farver, CEO

Telefon: +45 28 40 49 88

Mail: lf@boligagruppen.dk