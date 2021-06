Trygs kapitalmarkedsdag

English Danish

Tryg planlægger at afholde en kapitalmarkedsdag for investorer, analytikere og andre kapitalmarkedsdeltagere om formiddagen d. 16. november 2021. Begivenheden forventes at blive afholdt i London, men grundet omstændighederne vil dette blive endeligt bekræftet til efteråret. Alternativt vil kapitalmarkedsdagen blive afholdt i et virtuelt format. Yderligere detaljer, herunder registrering af deltagelse, vil blive distribueret nærmere afholdelsesdatoen.







Yderligere information

For yderligere information besøg tryg.com/da eller kontakt Investor Relations:

Investor Relations Officer, Gianandrea Roberti: Telefon +45 20 18 82 67 and e-mail gianandrea.roberti@tryg.dk

Investor Relations Manager, Peter Brondt: Telefon +45 22 75 89 04 and e-mail peter.brondt@tryg.dk

Vedhæftet fil