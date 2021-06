Groupe BPCE - OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIÉE DE BPCE VISANT LES ACTIONS DE NATIXIS - mise à disposition du document « autres informations » relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de BPCE

French English

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 3 JUIN 2021

OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIÉE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ NATIXIS

[Logo Natixis]

INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ BPCE

[Logo BPCE]

Communiqué relatif à la mise à disposition du document « autres informations » relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société BPCE

Le présent communiqué établi par la société BPCE est diffusé conformément aux dispositions de l’article 231-28, I du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF »).

La société BPCE annonce que le document reprenant les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de BPCE a été déposé auprès de l’AMF le 2 juin 2021, et est mis à la disposition du public le 3 juin 2021, conformément aux dispositions de l’article 231-28, I du règlement général de l’AMF.

Ce document présentant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société BPCE est disponible sur le site de BPCE ( www.groupebpce.com ) et sur celui de l’AMF ( www.amf-france.org ), et peut être obtenu sans frais auprès de :

BPCE

50 avenue Pierre Mendès France



75013 Paris

France JPMorgan (France)



14 place Vendôme

75001 Paris

France

Il est rappelé que l’offre sera ouverte pendant une période de vingt (20) jours de négociation correspondant à vingt (20) jours ouvrés aux États-Unis. La date d’ouverture et la date de clôture de l’offre seront publiées dans un avis de l’AMF. La procédure d’apport à l’offre est décrite à la section 2.7 de la note d’information établie par BPCE et sur laquelle l’AMF a apposé, en application de la décision de conformité de l’offre publique d’achat en date du 15 avril 2021, le visa n°21-107.

