Hazeltree Debt Manager™ 簡化信貸設備管理

紐約, June 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hazeltree 是為投資經理提供綜合財富管理與投資組合融資解決方案的領先供應商，今天宣佈推出 Hazeltree Debt Manager™，一個用於追蹤及管理跨越多個信貸產品、貸方和法律實體的信貸設備綜合解決方案。Hazeltree Debt Manager 為決策提供近乎同步的信貸數據，提高利用信貸設備的營運效率，並降低違反關鍵契約的風險。



Hazeltree Debt Manager 為客戶提供的效益包括：

協議管理 – 定義和追蹤關鍵信貸協議條款與條件。

定義和追蹤關鍵信貸協議條款與條件。 契約和限額管理 – 管理和追蹤信貸機構契約與限制，以確保合規。

管理和追蹤信貸機構契約與限制，以確保合規。 貸款組合管理 – 在單一介面中追蹤和管理信貸設備、現金結餘和未來現金流，提供管理及預測流動性的能力，並可在單一畫面上輕鬆執行信貸交易，同時按照自動通知來掌握貸款組合任務。

在單一介面中追蹤和管理信貸設備、現金結餘和未來現金流，提供管理及預測流動性的能力，並可在單一畫面上輕鬆執行信貸交易，同時按照自動通知來掌握貸款組合任務。 貸款交易管理 – 借款人與貸方之間的自動互動，以簡化還款、提款與利息支付。

借款人與貸方之間的自動互動，以簡化還款、提款與利息支付。 融資管理 – 獨立計算費用和融資，以產生利息、費用與利率重設。

獨立計算費用和融資，以產生利息、費用與利率重設。 貸方數據管理 – 連接貸方以獲取數據來源，以追蹤和協調來識別與管理每個設備的小休時間。

連接貸方以獲取數據來源，以追蹤和協調來識別與管理每個設備的小休時間。 優化 – 將信貸設備納入到優化分析中，以建議現金流行動不僅建基於可用現金和未收回的投資者承諾，並且按照信貸能力及所協商的還款條件。

將信貸設備納入到優化分析中，以建議現金流行動不僅建基於可用現金和未收回的投資者承諾，並且按照信貸能力及所協商的還款條件。 分析和業務洞察 – 分析歷史貸方的風險敞口、利用率及借貸成本，並確定改善決策的趨勢。

Hazeltree 主席兼行政總裁 Sameer Shalaby 說：「在目前的環境中，使用提供的最先進功能以有效管理所有財富流程已成為必要條件。Hazeltree Debt Manager 是 Hazeltree 專注於向私人基金經理提供新的獨特功能的另一個例子，在沒有先前軟件解決方案的情況下，將大部分手動流程自動化。」

關於 Hazeltree

Hazeltree是以雲端為本的庫務管理解決方案的領先供應商，為對沖基金、私人市場、資產管理人、基金行政人、金融機構以及養老基金等提供強大、積極主動的表現提升與風險緩解功能，可從營運中生成 Alpha 值，並減少一系列流動性及資金風險，並簡化營運。Hazeltree 的整合財務管理解決方案，包括全面現金管理、證券融資、抵押品及保證金管理，以及交易對手管理功能。Hazeltree 的總部位於紐約，在倫敦及香港均設有辦公室。請瀏覽 www.hazeltree.com 或聯絡 info@hazeltree.com 以獲得更多資訊。