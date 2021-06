Osaluse omandamine äriühingus (Connecto Eesti AS)

English Estonian

2. juunil 2021 sõlmis ASi Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti lepingu Aardekapp OÜga 35% osaluse (192 500 aktsia) omandamiseks elektri-, gaasi- ja telekommunikatsioonivõrke projekteerivas, ehitavas ja hooldavas ettevõttes Connecto Eesti AS.



Tehingu jõustumiseks on vajalik Konkurentsiameti luba.



Osaluse omandamise eesmärk on siseneda madal- ja keskpinge elektrivõrkude, gaasivõrkude ja telekommunikatsioonitaristu ärisse ning tagada seni peamiselt kõrgepingesüsteemide rajamisele keskendunud elektriehituse ärivaldkonnale suuremad arenguvõimalused.



Osaluse omandamisel ühineb AS Merko Ehitus Eesti 100% tütarettevõtja AS Merko Infra elektriehituse ärivaldkond Connecto Eesti ASiga. Teenuseid pakutakse edaspidi ühiselt Connecto kaubamärgi alt.



Tehing ei ole käsitletav olulise osaluse omandamisena NASDAQ OMX Tallinn AS-i poolt korraldatava väärtpaberibörsi reglemendi osa "Nõuded Emitentidele" tähenduses ning samuti mitte tehinguna seotud isikuga. ASi Merko Ehitus, ASi Merko Ehitus Eesti ja ASi Merko Infra juhatuse ja nõukogu liikmetel puuduvad majanduslikud huvid seoses tehinguga.



