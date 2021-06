Prima Solutions se lance dans l’assurance emprunteur avec la nouvelle version de Prima L&H

English French

Paris, le 03 juin 2021 – Le Groupe Prima Solutions, première AssurTech française dédiée aux professionnels de l’assurance et de la réassurance, annonce la sortie de la version 9.19 de sa plateforme cloud pour la santé et la prévoyance, Prima L&H . Cette nouvelle version se démarque des solutions traditionnelles en couvrant au sein d’un même système l’assurance emprunteur, l’assurance santé et prévoyance. Cette nouvelle version voit également l’arrivée d’un catalogue d’APIs enrichi facilitant la connexion avec l’écosystème santé et prévoyance.

L’assurance emprunteur est un secteur en évolution constante : résiliation à tout moment , intégration de l’assurance au taux d’endettement, simplification des formalités médicales en période de pandémie, incitations aux comportements écoresponsables, etc., autant d’évolutions récentes à assimiler rapidement, tant pour les assureurs historiques que pour les nouveaux entrants.

« Les plateformes cloud qui gèrent la création, la distribution et le suivi de produits d’assurance emprunteur en plus des produits santé et prévoyance sont rares », explique Julien Victor, directeur général de Prima Solutions. « Nous répondons à la fois aux besoins de nos clients qui se lancent sur ce marché mais aussi aux assureurs qui souhaitent remplacer leurs anciens outils afin de migrer sur une solution moderne, paramétrable et surtout capable de supporter tous les types d’assurances de personnes. »

Prima Solutions a pris en compte les caractéristiques spécifiques de ce marché. En effet, parmi les innovations de la nouvelle version de Prima L&H figure la possibilité de paramétrer des prêts à paliers pour moduler et lisser les mensualités de crédit. De plus, l’automatisation du calcul des TAEA, de l’échéancier des cotisations et du tableau d’amortissement est possible grâce au puissant moteur de calcul de Prima L&H.

Prima L&H 9.19 intègre également le troisième volet de la réforme du 100% santé qui s’étend cette année au remboursement des audioprothèses. La nouvelle version propose surtout un enrichissement important de son catalogue d’APIs.

« Prima Solutions a défini une stratégie groupe pour favoriser l’ouverture de ses solutions à l’écosystème des sociétés d’assurances et nous avons développé un framework d’APIs qui bénéficie à l’ensemble de nos plateformes. Ce framework accélère le développement de nouvelles APIs et la modernisation de celles existantes », indique Julien Victor.

Aujourd’hui, toute la suite logicielle de Prima Solutions, dont Prima L&H, bénéficie des services à valeur ajoutée liés au cloud : l’accès régulier aux mises à jour, la haute disponibilité, le support end-to-end, la sécurité et la conformité dont celle au RGPD.