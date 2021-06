AImotive désigne Arnaud Lagandré comme nouveau directeur commercial

French German

BUDAPEST, Hongrie, 03 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- AImotive, une société de premier plan spécialisée dans les technologies de conduite automatisée basée à Budapest, a annoncé aujourd'hui qu'Arnaud Lagandré rejoindra son équipe en tant que directeur commercial. Arnaud Lagandré apporte à l'équipe basée à Budapest plus de 25 ans d'expérience internationale dans le domaine de l'automobile, acquise à des postes en Europe, en Asie et en Amérique du Nord chez Continental.

Le cadre comprend parfaitement les marchés des systèmes ADAS et de la conduite automatisée, ayant passé les six dernières années à diriger le segment ADAS LiDAR de Continental à Santa Barbara, en Californie. M. Lagandré a dirigé une équipe d'ingénieurs travaillant au développement d'une technologie LiDAR solid-state pour une utilisation dans les véhicules automatisés, puis l'équipe ADAS R&D mondiale, et enfin l'unité commerciale nord-américaine. Dans le cadre de son nouveau poste chez AImotive, il supervisera les efforts commerciaux de la société, y compris les ventes internationales, la gestion des relations avec les partenaires et le marketing.

S'exprimant au sujet de sa décision d'aller plus loin encore dans le domaine de la conduite automatisée, Arnaud Lagandré a déclaré : « L'industrie a compris qu'il est très improbable qu'un seul acteur soit en mesure de lancer un véhicule autonome sûr et fiable. (…) Le temps des partenariats, de la collaboration étroite des experts à tous les niveaux, est venu. » Et d'ajouter : « Je pense que le portefeuille de produits d'AImotive correspond à un besoin identifié dans l'industrie, consistant à combler un écart à la fois en termes de vitesse de développement et de fiabilité des algorithmes de perception dans les cas atypiques. »

« L'intégration d'Arnaud dans l'équipe d'AImotive est une étape majeure pour la société », a déclaré László Kishonti, fondateur et PDG d'AImotive. « Le fait qu'un cadre dirigeant d'une entreprise automobile respectée soit d'accord avec notre vision d'un avenir automatisé constitue une validation solide de notre philosophie et de notre technologie. »

M. Lagandré sera basé au siège social d'AImotive à Budapest et travaillera avec l'équipe commerciale internationale de la société à Munich, aux États-Unis et au Japon.

Pour lire l'ensemble des questions-réponses avec le nouveau directeur commercial d'AImotive, cliquez ici.

À propos d'AImotive

AImotive est l'une des plus grandes équipes indépendantes au monde travaillant sur les technologies de conduite automatisée. Développant des actifs intellectuels de matériel d'accélération de réseau neuronal, de logiciels d'auto-conduite et d'outils de simulation exclusifs, nous construisons un écosystème pour aider au déploiement de la conduite automatisée. Pour catalyser la collaboration de l'industrie, nos produits sont évolutifs, modulaires et agnostiques vis-à-vis du matériel. Nous nous appuyons sur l'expertise de notre équipe en matière d'intelligence artificielle, de fusion de capteurs, de graphiques 3D et de charges de travail de conduite automatisée dans le monde réel, développée à l'aide de notre flotte de tests mondiale pour aider nos partenaires à atteindre leurs objectifs de conduite automatisée.

AImotive est une société privée basée à Budapest qui possède des bureaux à Mountain View et à Détroit, aux États-Unis, et à Yokohama, au Japon. Suivez @AImotive sur Twitter ou LinkedIn, aimez-nous sur Facebook, ou apprenez-en plus sur https://aimotive.com/

