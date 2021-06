Finnish English

Talenom Oyj, Lehdistötiedote 3.6.2021 kello 12.00

Lapin Tulostieto Oy:n liiketoiminta siirtyi Talenomille

Talenom Oyj on 1.6.2021 ostanut Lapin Tulostieto Oy:n tilitoimistoliiketoiminnan Torniossa, Ylitorniossa ja Kolarissa.

Ostetun liiketoiminnan Talenomille siirtyvä liikevaihto on noin 0,5 miljoonaa euroa. Liiketoimintakaupalla ei ole lyhyellä aikavälillä merkittävää vaikutusta Talenomin taloudelliseen asemaan tai tulevaisuuden näkymiin. Yhtiön henkilöstö jatkaa kaupan jälkeen Talenomin palveluksessa.

”Lapin Tulostieto Oy:n liiketoiminnan oston myötä voimme yhä paremmin tarjota paikallista tilitoimistopalvelua Länsi-Lapin alueella. Vaikka nykyaikaiset taloushallinnon ratkaisut mahdollistavat palvelun tarjoamisen paikasta riippumatta, moni asiakas arvostaa silti mahdollisuutta poiketa tilitoimistossa omalla paikkakunnalla. Toivotan Lapin Tulostieto Oy:n asiakkaat ja henkilökunnan lämpimästi tervetulleiksi Talenomille”, sanoo Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala.

”Tilitoimistoura alkaa omalta osaltani olla pian takanapäin, ja halusin löytää asiakkailleni ja henkilökunnalleni turvallisen uuden kodin. Talenom on luotettava toimija, joka pystyy tarjoamaan kaiken kokoisille asiakkaille edistykselliset tilitoimistoratkaisut ja työntekijöille hyvät tulevaisuuden näkymät. Nyt voin luottavaisin mielin siirtyä uuteen elämänvaiheeseen”, kertoo Lapin Tulostieto Oy:n yrittäjä Eija Pasula, joka jatkaa Talenomin palveluksessa siirtymäkauden ajan.





