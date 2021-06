Eureka Solutions lance Eureka System Status

L’éditeur Eureka Solutions continue d’innover et lance la solution Eureka System Status, un outil de nouvelle génération orienté supervision de l’environnement IBMi.

Concrètement, en tant que spécialiste des environnements IBMi sur lesquels tourne son progiciel, Eureka Solutions a souhaité proposer un nouvel outil pratique permettant de s’assurer des performances de la plateforme iBMI. Son but est la mise en place d’une maintenance préventive afin d’éviter les interruptions de services et de détecter en amont les failles des infrastructures informatiques pour contrer d’éventuelles cyberattaques.

Ce faisant, l’éditeur offre une nouvelle valeur ajoutée à ses clients en leur permettant de connaitre l’état de leur système et de résoudre les problèmes identifiés. Les clients finaux peuvent ainsi être notifiés sur leur poste ou leur mobile pour prendre des décisions éclairées et garantir la bonne performance de la plateforme et des applications qui y sont reliées.

Il s’agit donc d’un nouvel outil de gouvernance stratégique pour analyser, piloter et optimiser les performances de son IBMi en continu : gestion des CPU, de la RAM, vue des traitements en cours, des bases de données et des espaces disques, etc. Enfin, afin de proposer toujours plus de convivialité, un chatbot est également proposé pour permettre à l’utilisateur de dialoguer avec l’ESS et trouver la cause de la panne.

Emmanuel ESTEVES, Directeur R&D et mobilité d’Eureka Solutions « La supervision de la plateforme IBMi est un enjeu majeur pour les entreprises. Notre solution ESS est la réponse à cette problématique en permettant d’avoir une vue précise de l’état de son environnement et de ses serveurs IBMi. »