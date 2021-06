Falco publie son rapport de développement durable

English French

MONTRÉAL, 03 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (FPC : TSX-V) (« Falco » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la publication de son rapport sur le développement durable (le « Rapport »), donnant un aperçu des stratégies, politiques et engagements de la Société en matière d'environnement, de communauté et de gouvernance (« ESG ») et soulignant les progrès réalisés par rapport à ses activités au Québec, y compris son projet phare Horne 5, situé à Rouyn-Noranda, au Canada.

Luc Lessard, président et chef de la direction de la Société a commenté : « Le développement durable est une valeur intrinsèque chez Falco qui influence nos plans d'affaires et nos processus décisionnels. Il fait partie intégrante du développement de notre projet Horne 5 et nous sommes investis dans le développement de notre approche en utilisant l'expertise locale en favorisant l'innovation ainsi qu'en augmentant les collaborations avec nos parties prenantes. Reconnaissant l'importance de l'économie circulaire pour l'optimisation de l'utilisation des ressources, nous intégrons déjà cette approche dans la planification et la conception de notre projet Horne 5, en particulier dans notre gestion des résidus, des stériles et de l'eau. »

Hélène Cartier, vice-présidente Environnement et développement durable a commenté : « Notre Rapport démontre qu'avec notre approche innovante, notre écoute attentive et notre volonté de minimiser les impacts environnementaux et sociaux, notre équipe s'engage à développer une mine bien intégrée et en harmonie avec son environnement et sa communauté. Nos initiatives ESG renforcent notre engagement à améliorer nos valeurs environnementales et à maintenir des niveaux élevés de transparence et de gouvernance avec nos parties prenantes. Avec une vision globale mais aussi concentré sur la communauté locale, Falco vise à créer une mine du futur, en espérant qu'elle contribuera à transformer l'industrie minière. »

Les points saillants du Rapport comprennent notre engagement à :

Protéger la qualité de l'air en mettant en œuvre des mesures innovantes de réduction des émissions atmosphériques et des équipements pour filtrer plus de 98 % des émissions atmosphériques de la mine.

Préserver le climat sonore en installant nos principaux ventilateurs de mine sous terre.

Favoriser la biodiversité en limitant l'impact sur la faune par l'ajustement de la programmation des activités, afin de protéger l'habitat du poisson et les espèces menacées telles que l'engoulevent d'Amérique et certaines espèces de chauves-souris;

Réduire les émissions de gaz à effet de serre en :

• mettant en œuvre l'électrification de notre parc de véhicules et de nos équipements miniers;

• utilisant de l'électricité pour les installations de chauffage au lieu du gaz naturel ;

• utilisant le transport ferroviaire plutôt que le transport routier, lorsque cela est possible.



• mettant en œuvre l'électrification de notre parc de véhicules et de nos équipements miniers; • utilisant de l'électricité pour les installations de chauffage au lieu du gaz naturel ; • utilisant le transport ferroviaire plutôt que le transport routier, lorsque cela est possible. Protéger les eaux du bassin versant en:

• utilisant des conduits à double paroi pour le transport des résidus miniers et de l'eau recyclée, évitant ainsi les déversements;

• installant un système de rétention des fuites, instrumenté à la fine pointe de la technologie;

• optimisant notre consommation d'eau fraîche.

Le Rapport est disponible sous le site Web de la Société et les plateformes de médias sociaux.

À propos de Falco

Falco est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco contrôle approximativement 70 000 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn-Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L'actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé dans l'empreinte de l'ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda (aujourd’hui Glencore Canada Corporation) de 1927 à 1976 et qui a produit 11,6 millions d'onces d'or et 2,5 milliards de livres de cuivre. La filiale de Redevances Aurifères Osisko Ltée, Développement Osisko Corp., est le plus important actionnaire de la Société avec une participation de 18,2 %.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :

Luc Lessard

Président et chef de la direction

514-261-3336

info@falcores.com

Jeffrey White, LL.B, MBA

Directeur des relations avec les investisseurs

416-274-7762

rjwhite@falcores.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde sur les informations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse constituent des « énoncés prospectifs ». En particulier, ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, y compris la capacité de Falco à respecter tous les engagements ESG inclus dans le présent communiqué.

Des facteurs connus et inconnus pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux projetés dans les énoncés prospectifs et il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés et informations.