Mary-Ann Bell se joint au conseil d’administration de mdf commerce

English French

MONTRÉAL, 03 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX:MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, est fier d’annoncer la nomination de Mary-Ann Bell, Ing., ASC, à titre de membre de son conseil d’administration.



Depuis 2012, Mary-Ann Bell conseille des équipes de direction sur une variété de sujets stratégiques tels que la transformation numérique, la cybersécurité, l'analyse de la performance financière, la planification des ressources humaines et les pratiques de gouvernance, entre autres. Elle est actuellement administratrice des sociétés SNC-Lavalin, Cogeco, NAV CANADA et de l'Institut sur la gouvernance des organisations privées et publiques (IGOPP). Mme Bell est ingénieure industrielle de formation, a obtenu un certificat en finances pour cadres de la Harvard Business School et est Administratrice de Sociétés Certifiée du Collège des administrateurs. Mme Bell possède une vaste expérience en gestion au niveau de la haute direction, y compris en tant que chef des opérations, et possède de l’expérience en gestion des opérations, du service à la clientèle, des TI, des ventes et du marketing.

« Nous sommes ravis d'accueillir Mary-Ann au sein de notre conseil d'administration », a déclaré Gilles Laporte, président du conseil. « Son expertise au sein d’entreprises technologiques à forte croissance ainsi que son expérience impressionnante en tant que membre des conseils d'administration de plusieurs sociétés publiques seront un atout majeur pour notre conseil d'administration et l'équipe de direction alors que mdf commerce met en œuvre ses ambitieux plans de croissance. Le fait que Mary-Ann Bell rejoigne le CA pour offrir ses conseils et son soutien témoigne du potentiel que représente mdf commerce en tant qu'entreprise SaaS de classe mondiale. »

« Je suis très heureuse de me joindre au conseil d'administration de mdf commerce », a déclaré Mary-Ann Bell. « J’ai hâte de contribuer aux stratégies de l’entreprise alors qu’elle poursuit sa croissance. Je crois que mdf commerce a les bases solides et les talents dont l’entreprise a besoin pour atteindre ses objectifs de croissance accélérée. »

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée d’approximativement 700 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

Renseignements supplémentaires :

mdf commerce

André Leblanc

Vice-président, marketing et affaires publiques

Téléphone : +1 (514) 961-0882

Courriel : andre.leblanc@mdfcommerce.com