Monopar公布新候选药物MNPR-202，并与新加坡国立大学签订癌症临床前评估合作协议

伊利诺伊州威尔梅特, June 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monopar Therapeutics Inc.（纳斯达克股票代码：MNPR）是一家临床阶段生物制药公司，主要专注于开发延长癌症患者寿命或提高其生活质量的专有疗法。公司今日宣布，已与新加坡国立大学（NUS）下属新加坡癌症科学研究所（CSI Singapore）达成合作协议，评估MNPR-202和相关类似物在多种癌症中的活性。MNPR-202的开发旨在保留与camsirubicin相同的潜在非心脏毒性主链，但在其他位置进行了修饰，使其可能作用于某些对camsirubicin和阿霉素产生耐药性的癌症。Monopar近日公布了一项涵盖MNPR-202和相关类似物的成分构成美国专利（US10,450,340）。我们预计camsirubicin将在今年下半年进入晚期软组织肉瘤的剂量递增导入期临床试验，而CSI Singapore将探索免疫系统如何识别用MNPR-202和相关类似物治疗的癌细胞，以指导免疫疗法-化疗联合癌症疗法的合理设计。



CSI Singapore是亚洲首屈一指的癌症研究中心之一，而新加坡国立大学一直居于世界顶尖大学之列。Anand Jeyasekharan，MBBS MRCP (UK) 博士来自新加坡国立大学癌症科学研究所，是研究癌细胞对化疗的分子和生物反应方面的专家。通过此次合作，我们希望从根本上了解MNPR-202和相关类似物如何改变癌细胞的DNA，以及免疫系统随后如何识别和消除这些细胞，从而带来免疫原性细胞死亡（ICD）。化疗与ICD之间的关系构成了针对多种癌症的免疫系统激活的重要途径，包括被认为“反应冷淡”且仅使用检查点抑制剂疗效欠佳的癌症。对ICD反应的深入了解可能揭示出MNPR-202和相关类似物作为抗癌疗法具有显著潜力的其他适应症。

Monopar首席科学官Andrew Mazar博士表示：“通过扩大我们对MNPR-202对化疗耐药肿瘤的活性作用的理解，并与Jeyasekharan博士合作评估免疫原性潜力，我们或许能针对MNPR-202最可能发挥效用的适应症相关开发策略提供依据并进行改进。”

将作为CSI Singapore主要研究者参与此次研究的Anand Jeyasekharan博士表示，“我们相信，MNPR-202有可能颠覆当前的化疗格局，并对范围广泛的多种癌症产生影响。我们很高兴与Monopar合作以推进我们当前的研究，并希望能帮助推动MNPR-202进入临床使用。”

Monopar首席执行官Chandler Robinson医学博士表示：“我们非常高兴能与新加坡国立大学新加坡癌症研究所以及Jeyasekharan博士合作，共同进行MNPR-202的研究。世界一流声誉与化疗和免疫细胞激活关系方面的深厚专业知识相结合，让Jeyasekharan博士和CSI Singapore成为理想的研究合作伙伴。”

关于Monopar Therapeutics Inc.



Monopar Therapeutics是一家临床阶段生物制药公司，主要专注于开发延长癌症患者寿命或提高其生活质量的专有疗法。Monopar处于不同研发阶段的产品包括：用于预防口咽癌症患者因化疗引起严重口腔黏膜炎的Validive；用于治疗晚期软组织肉瘤的Camsirubicin；用在晚期癌症和重症新冠肺炎的后期临床前抗体MNPR-101；以及用于多种癌症的新型阿霉素类似物MNPR-202。如需获取更多信息，请访问： www.monopartx.com 。

关于新加坡癌症科学研究所 (CSI Singapore)



新加坡癌症科学研究所 (CSI) 是新加坡政府建立的仅有的五个卓越研究中心之一，其资金来自国家研究基金会和教育部。其使命是更好地了解亚洲各地人类癌症的原因，从而改善癌症的检测、治疗和预防，造福患者。CSI出色的研究人员和卓越的科学设施为开创性的研究和世界级培训创造了充满活力的环境。凭借在亚洲高发病率癌症生物学方面的创新研究，以及将癌症治疗的新方法从实验室带到临床，CSI获得了广泛的国际认可。CSI通过其本地和全球合作伙伴关系，与来自新加坡、美国和欧洲学术界和业界的众多科学和临床学科的顶尖人才开展合作。有关CSI Singapore的更多信息，请访问 https://www.csi.nus.edu.sg/web/ 。

前瞻性陈述



本新闻稿所载关于非历史事实事项的声明属于1995年《私人证券诉讼改革法案》中所定义的“前瞻性陈述”。“可能”、“将会”、“能够”、“将要”、“应该”、“预料”、“计划”、“预期”、“意在”、“相信”、“估计”、“预示”、“预测”、“潜在”、“继续”、“目标”和类似表达旨在标示前瞻性陈述，但并非所有前瞻性陈述都包含这些标示词。这些前瞻性陈述的示例包括关于以下内容的声明：MNPR-202是否会保留与camsirubicin相同的潜在非心脏毒性主链，或提高疗效和避开癌细胞中的耐药通路；Monopar是否会在今年下半年开始对晚期软组织肉瘤进行camsirubicin剂量递增的导入期临床试验；以及与新加坡国立大学 (NUS) 新加坡癌症科学研究所 (CSI Singapore) 的合作是否会带来积极数据或MNPR-202和相关类似物的成功开发（如果进行开发）。前瞻性陈述涉及风险和不确定性，包括但不限于Monopar无法筹集更多资金以完成未来的临床前和临床开发；与新加坡国立大学的CSI合作进行的MNPR-202和相关类似物研究得出负面或不确定数据；一旦成功后实现商业化的潜力，包括MNPR-202和相关类似物的需求水平的不确定性；以及围绕疗法的研究、开发、监管批准和商业化的重大一般风险和不确定性。实际结果可能与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。在Monopar向证券交易委员会提交的文件中，针对各种风险提供了更全面的描述。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述仅适用于截至声明发布之日的情形。Monopar没有义务更新此类声明以反映声明作出后发生的事件或存在的情况。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅代表Monopar截至本文日期的观点，不应作为其后任何日期的观点依据。