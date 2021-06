Kinneviks portföljbolag Babylon Health noteras genom SPAC-samgående med Alkuri Global Acquisition Corp.

English Swedish

Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att dess portföljbolag Babylon Health ingått ett slutligt samgåendeavtal med förvärvsbolaget Alkuri Global Acquisition Corp., varigenom Babylon Health kommer bli ett börsnoterat bolag på Nasdaq. Kinnevik avser att investera 5 MUSD som en del av en riktad nyemission om 230 MUSD vilket ger Kinnevik en ägarandel i Babylon Health om 13% när transaktionen är slutförd.

Babylon Health och Alkuri Global Acquisition Corp. (Nasdaq: KURI) (“Alkuri Global”), ett förvärvsbolag (Eng. Special Purpose Acquisition Company), har ingått ett slutligt samgåendeavtal. Vid slutförandet av transaktionen kommer det kombinerade bolaget vara verksamt som Babylon Health och planerar att handlas på Nasdaq under det nya kortnamnet “BBLN”. Transaktionen förväntas slutföras under andra halvan av 2021, villkorat av godkännande från Alkuri Globals aktieägare och andra sedvanliga slutförandevillkor inklusive tillämpliga myndighetsgodkännanden.

I enlighet med vad som under den senaste tiden framgått av artiklar i media innebär transaktionen att Babylon Health initialt värderas till 3,6 MdUSD på skuld- och kassafri basis. Vidare kommer transaktionen tillföra Babylon Health upp till 575 MUSD i nytt kapital som ska investeras i bolagets fortsatta tillväxt. Utöver kapital från Alkuri Global kommer 230 MUSD tillföras genom en riktad nyemission om 10 USD per aktie. Kinnevik avser att investera 5 MUSD i den riktade nyemissionen vilket ger Kinnevik en ägarandel i Babylon Health om 13 % när transaktionen är slutförd.

I Kinneviks kvartalsrapport för det första kvartalet 2021 värderades Kinneviks andel i Babylon Health till 2 680 Mkr (motsvarande 307 MUSD). Vid transaktionens slutförande förväntas Kinnevik äga 54,9 miljoner aktier i det kombinerade bolaget med ett värde om 549 MUSD (motsvarande cirka 4,5 Mdkr) vid referenspriset per aktie om 10 USD. Detta motsvarar en ökning av Kinneviks substansvärde på över 1,8 Mdkr, eller 6,60 kr per Kinnevikaktie.

Kinneviks vd Georgi Ganev kommenterade: “Sedan vår första investering 2016 har vi imponerats av visionen och drivkraften hos Babylon Healths VD och grundare Ali Parsa för att fundamentalt förändra hälsovårdsupplevelsen genom digital transformation. Babylon Health kommer nu vara väl kapitaliserat för att ta nästa steg i sin tillväxtresa och vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete”.

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2021 kl. 15:40 CEST.

