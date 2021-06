Green Shield Canada renforce son rôle de chef de file en soins de santé numériques avec le lancement de la clinique numérique

English French

TORONTO, 03 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le monde des soins de santé numériques évolue rapidement, et les Canadiens n’ont jamais eu autant d’options à considérer au moment de chercher des soins de santé accessibles depuis leur domicile ou pendant leurs déplacements. En tant que chef de file du marché des soins de santé numériques, Green Shield Canada (GSC) est heureuse de simplifier ce processus avec le lancement de la clinique numérique, une gamme de solutions soigneusement examinées et sélectionnées qui aideront les membres du régime de GSC à trouver plus facilement des soins de santé numériques éprouvés.



La clinique numérique – accessible ici sur le site Web de GSC – met l’accent sur la thérapie en santé mentale (Inkblot Technologies et MindBeacon), les consultations d’un médecin en ligne (Maple) et les services pharmaceutiques (PocketPills), et donne également accès à de la physiothérapie (Phzio) et des soins orthodontiques (SmileDirectClub) virtuels. Cette clinique reflète les récents partenariats et investissements stratégiques réalisés par l’entremise du groupe d’entreprises de GSC et les regroupe au sein d’une seule et même plateforme de santé numérique.

Pour chaque service, la clinique numérique présente un résumé utile de ses principaux éléments, les tarifs réduits qui y sont associés et un lien permettant de s’y inscrire. Pour les membres du régime de GSC, les services peuvent être partiellement ou entièrement couverts par leur régime de garanties; en l’absence de couverture, des tarifs réduits sont offerts.

« Alors que les membres du régime et leur famille continuent à composer avec toutes sortes de défis découlant de la pandémie, la clinique numérique est là pour éliminer les incertitudes et les aider à choisir des options de santé numériques sûres et fiables sur lesquelles ils peuvent compter, explique David Willows, vice-président directeur, Numérique, innovation et expérience de marque chez GSC. Mieux encore, ces services à la fine pointe de la technologie cadrent avec notre engagement à innover, à générer des résultats positifs sur la santé et à offrir une meilleure santé à tous. »

La clinique numérique étendra sa portée dans les mois à venir, grâce aux efforts déployés par l’équipe d’innovation de GSC qui explore plusieurs autres partenariats. Là encore, l’accent sera mis sur des services accessibles de partout, que ce soit sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur portatif.

« Alors que l’industrie des soins de santé favorise de plus en plus des “soins de santé qui viennent à vous”, nous estimons que la clinique numérique a beaucoup de potentiel et qu’elle jouera un rôle important dans la vision à long terme de GSC, à savoir la création d’un des écosystèmes de santé numérique les plus robustes du Canada », d’ajouter M. Willows.

