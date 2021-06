SCC France annonce son événement annuel Engage

SCC France donne rendez-vous à son écosystème de partenaires et de clients à l’occasion de l’édition 2021 de son événement Engage. Ce Kick off annuel d’envergure, qui se déroulera du 7 au 11 juin, sera proposé sous forme hybride (présentiel et digital) pour respecter les règles sanitaires en vigueur.

Pour autant, la qualité sera au rendez-vous et de nombreuses ressources seront mobilisées pour offrir aux auditeurs une vue d’ensemble complète des sujets liés à la transformation digitale. Parmi les grands thèmes qui seront abordés se distinguent notamment la sécurité, l’innovation, le workspace, l’infrastructure, l’hybrid IT ou encore le Cloud Compting par exemple.

Dans ce contexte, 60 experts de SCC seront mobilisés pour intervenir avec près de 40 partenaires sur de nombreuses tables rondes. Au-delà de ces éléments, 30 clients de l’ESN partageront leur expérience sur les réalisations menées en collaboration avec les équipes de SCC France. Enfin, différentes interventions orientées RSE seront proposées ainsi qu’une mise en avant des actions caritatives dans lesquelles l’ESN est engagée (environnement, protection de l’enfance, etc.).

Didier LEJEUNE, CEO de SCC France « L’édition 2021 de notre Kick off sera une occasion unique de pouvoir assister à une série d’interventions à forte valeur ajoutée qui mettent en avant les grands piliers de la transformation numérique. À cette occasion, les participants pourront échanger sur leurs projets et recueillir de nombreuses informations et bonnes pratiques pour les mener à bien en s’appuyant sur nos équipes et celles de nos partenaires. »

Pour s’inscrire à cet événement, rendez-vous sur : https://engage.france.scc.com