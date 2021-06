English Finnish

Dovre Group Oyj Pörssitiedote 3.6.2021 klo 19.00

Dovre Group Oyj:n palkitsemisraportti 2020 julkaistu





Dovre Group Oyj:n palkitsemisraportti 2020 on julkaistu tänään PDF-muodossa. Toimielinten palkitsemisraportti on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.dovregroup.com.





Lisätiedot:



Dovre Group Oyj

Ilari Koskelo, hallituksen varapuheenjohtaja

Puh. 040 510 8408

ilari.koskelo@navdata.fi







Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 720 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V).

Liite