Casa Systems lance son portefeuille de solutions Fiber Extension pour fournir des services FTTH aux communautés sous-desservies et annonce un déploiement avec des fournisseurs de services de premier plan aux États-Unis et en Europe

Déploiement en cours avec des fournisseurs de services de premier plan aux États-Unis et en Europe

Libération du plein potentiel d'un réseau Fiber-to-the-Home (FTTH) dans les lieux difficiles d'accès

Accélération de la fourniture de services en gigabits symétriques en amont et en aval

La nouvelle unité de point de distribution (Distribution Point Unit, DPU) à 1 port étend le portefeuille complet de solutions Fiber Extension de Casa Systems fournissant des services en gigabits via le réseau cuivre existant

ANDOVER, Massachusetts, 04 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Casa Systems, Inc. (Nasdaq : CASA), un fournisseur mondial de premier plan de solutions technologiques d'infrastructures physiques et natives dans le cloud pour les réseaux filaires et sans fil, a annoncé aujourd'hui le lancement du portefeuille de solutions Fiber Extension de Casa Systems et les récents déploiements avec des fournisseurs de services de premier plan aux États-Unis et en Europe. Les solutions leaders sur le marché Fiber Extension de Casa Systems accélèrent la fourniture de services haut débit, haute qualité et haute capacité et résolvent le problème de la fibre « au dernier kilomètre », permettant aux fournisseurs de services de proposer un haut débit aux foyers et aux entreprises qui étaient auparavant considérés comme trop difficiles à connecter.

Fiber Extension : résout le dilemme d'omniprésence de la fibre

Stimulés par des augmentations spectaculaires de la demande de haut débit, les déploiements Fiber-to-the-Home (FTTH) sont en hausse avec les fournisseurs de services du monde entier. Le FTTH offre la promesse de services à plus grande vitesse et à plus faible latence pour les utilisateurs finaux, mais ces déploiements peuvent être difficiles, affectés par plusieurs facteurs qui limitent l'accès aux locaux, tels que les terrains accidentés, les bâtiments historiques ou les restrictions contractuelles.

Les solutions Fiber Extension de Casa Systems éliminent ces barrières physiques difficiles, permettant aux fournisseurs de services de maximiser les investissements dans les déploiements FTTH existants et d'étendre les services haut débit aux utilisateurs finaux non desservis ou mal desservis. Les solutions Fiber Extension de Casa Systems sont bien adaptées au Rural Digital Opportunity Fund (RDOF) des États-Unis et aux programmes d'infrastructure de communications conçus pour apporter le haut débit aux zones rurales du monde entier. Les solutions Fiber Extension de Casa Systems ouvrent aux fournisseurs de services de nouvelles opportunités d'accéder à des marchés plus vastes et d'offrir aux utilisateurs finaux un accès à des vitesses en gigabits symétriques en amont et en aval.

« Les fournisseurs de services et les gouvernements du monde entier reconnaissent désormais l'importance cruciale de fournir un service et des vitesses haut débit et haut de gamme basés sur la fibre à chacun », a déclaré Jeff Heynen, vice-président de l'accès large bande et des réseaux résidentiels chez Dell’Oro Group. « Les fournisseurs ont besoin de solutions qui leur permettent de fournir ces services à l'ensemble de leur base d'abonnés de manière rapide et rentable. »

Portefeuille de solutions Fiber Extension de Casa Systems

Le portefeuille étendu de solutions Fiber Extension de Casa Systems couvre un large éventail de cas d'utilisation et de types de déploiement, garantissant la disponibilité d'un appareil répondant aux exigences du fournisseur de services. Le lancement de la nouvelle unité de point de distribution (Distribution Point Unit, DPU ) à 1 port élargit davantage le portefeuille de solutions Fiber Extension de Casa Systems comprenant un ensemble complet de DPU qui peuvent être déployées n'importe où, résistent aux éléments et sont conçues en ayant à l'esprit le réseau existant du fournisseur de services. Les fournisseurs de services bénéficient de nouvelles opportunités de revenus, tandis que les clients des communautés sous-desservies ont accès à des vitesses en gigabits symétriques en amont et en aval.

Interopérables avec les plateformes de gestion et nœuds d'accès fibre existants d'un fournisseur de services, les solutions Fiber Extension de Casa Systems sont équivalentes à un ONT dans le réseau. La gamme flexible d' équipements de terminaison de réseau (Network Termination Devices, NTD ) à domicile de Casa Systems peut être installée par les utilisateurs finaux eux-mêmes, éliminant ainsi le besoin d'une installation professionnelle coûteuse. Avec la solution Fiber Extension de Casa Systems, le déploiement est facile et efficace à la fois pour le fournisseur de services et pour l'utilisateur final.

« Les solutions Fiber Extension de Casa Systems offrent la technologie idéale pour compléter une stratégie FTTH. Elles assurent que chaque utilisateur et chaque foyer soient en mesure de profiter d'un haut débit de haute qualité sans les soucis liés à l'accès aux bâtiments et autres barrières physiques », a déclaré Steve Collins, VPS des dispositifs d'accès chez Casa Systems. « Nous avons conçu nos solutions Fiber Extension pour émuler un ONT, ce qui en fait un ajout facile au déploiement de fibre d'un fournisseur de services sans la charge supplémentaire généralement associée à l'intégration d'une nouvelle technologie dans le réseau. Notre portefeuille permet aux fournisseurs de services de combler rapidement et facilement les lacunes réseau causées par des barrières à l'accessibilité imprévues. »

Les subventions en faveur du haut débit pour tous créent des opportunités d'étendre la fibre

Une impulsion visant à combler le fossé numérique et connecter tous les citoyens au haut débit avec une vitesse en gigabits stimule de nouveaux programmes de subvention et d'investissement dans les réseaux d'accès haut débit, en particulier aux États-Unis où le Rural Digital Opportunity Fund et un programme d'infrastructure récemment proposé de plusieurs milliards de dollars gagnent en popularité. Avec notre vaste portefeuille de solutions Fiber Extension, Casa Systems offre aux fournisseurs de services une variété d'options de solutions qui apportent une connectivité haut débit abordable et fiable à toutes les communautés.

Pour tout complément d'information sur le portefeuille complet de solutions Fiber Extension de Casa Systems, y compris la nouvelle DPU à 1 port, rendez-vous sur le site www.casa-systems.com.

À propos de Casa Systems, Inc.

Casa Systems, Inc. (Nasdaq : CASA) fournit les éléments constitutifs depuis le cœur jusqu'à la clientèle pour accélérer la transformation 5G avec des solutions pérennes et une bande passante de pointe pour tous les types d'accès. Dans le monde de plus en plus personnalisé d'aujourd'hui, nous créons des architectures révolutionnaires conçues spécifiquement pour répondre aux besoins des réseaux de fournisseurs de services. Notre suite de solutions de réseau ouvertes et natives dans le cloud dévoile de nouvelles façons pour les fournisseurs de services de construire des réseaux sans frontières et de maximiser les capacités de génération de revenus. Commercialisé dans plus de 70 pays, Casa Systems dessert plus de 475 fournisseurs d'accès de premier plan et régionaux à travers le monde. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.casa-systems.com .

INFORMATIONS DE CONTACT RP :

Alicia Thomas

Casa Systems, Inc.

100 Old River Road

Andover, Massachusetts. 01810

+1.817.909.8921

alicia.thomas@casa-systems.com