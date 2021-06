Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lehdistötiedote 4.6.2021 klo 8.30





Ovaron toukokuun kuukausiraportti – vuokrasalkun vuokrausaste nousi historiansa parhaaseen tasoon ja oli 96,09 %

Ovaron asuntomyynnit ja Vuokrasalkun vuokrausaste

Ovaro julkaisee kuukausittain Vuokrasalkun neliöpohjaisen vuokrausasteen sekä tiedot asuntojen myyntimääristä. Toukokuussa Ovaro myi 15 asuntoa velattomilta hinnoiltaan 1,6 M€. Vuoden 2021 alusta yhtiö on myynyt yhteensä 131 asuntoa velattomilta hinnoiltaan 15,9 M€.

Toimitusjohtaja Marko Huttunen:

”Ovaro siirtyi kevättalvella 2021 ulkoistetuista vuokravälityspalveluista vuokrausmalliin, joka perustuu Ovaron omaan vuokraustiimiin. Uusi, asiakaslähtöinen vuokrausmalli ja aktiivinen ote vuokra-asuntomarkkinassa on tuottanut hyvää tulosta. Vuokrausasteemme on nyt noussut historiansa parhaaseen tasoon ja oli toukokuussa 96,09 %, kun se viime vuoden alussa oli noin 86 % tasolla. Markkinatilanne on edelleen haastava, sillä vuokra-asuntoja on kysyntään nähden runsaasti markkinoilla. Asuntojen myyntimäärä toteutui toukokuussa ennusteen mukaisesti.”

Vuokrasalkun neliömetripohjaisesti laskettu vuokrausaste:

31.05.2021 30.4.2021 31.12.2020

96,09% 95,05% 93,7 %





Helsinki 4.6.2021

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj



Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Marko Huttunen puh. 050-329 2563.

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet