Lehdistötiedote 4.6.2021 kello 09:00

Vincit osallistuu Hope – Yhdessä ja Yhteisesti ry:n Toivon päivä 2021 -kampanjaan



Toivon päivä 2021 on kampanja, joka antaa nuorille mahdollisuuden kertoa toiveitaan ja unelmiaan. Hope – Yhdessä ja Yhteisesti ry:n järjestämän kampanjan tarkoituksena on muistuttaa nuorten unelmien tärkeydestä ja siitä, että monen nuoren unelma on lahjoitusten varassa. Tänä vuonna kampanjassa keskitytään erityisesti toiveisiin, jotka liittyvät harrastamiseen ja vapaa-ajan tekemiseen. Vincit osallistuu kampanjaan tarjoamalla nuorille mahdollisuuden päästä viettämään hauska ja vauhdikas päivä Särkänniemen huvipuistossa.

Hope – Yhdessä ja Yhteisesti ry:n toiminnanohjaaja Nora Nederström: “Poikkeustilanne on vaikuttanut rajusti monen perheen toimeentuloon. Toivon päivän kampanja tekee nuorten haaveista totta, vaikka perheen talous olisi tiukalla. Uskomme, että pienenkin toiveen täyttyminen on askel kohti isojen unelmien saavuttamista. Mieluisat teot kannattelee silloin, kun arki muuten tuntuu haastavalta.”

Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Särkänniemellä on aivan erityinen paikka sydämessäni. Vietin siellä pienenä poikana Tampereella asuneen mummuni kanssa paljon aikaa ja etenkin ne huvipuistopäivät ovat aina jääneet erittäin mielekkäinä muistoina mieleen. Olemme iloisia, että voimme olla Toivon päivä 2021 -kampanjassa mukana ja mahdollistaa kivoja hetkiä nuorille.”

