Bang & Olufsen A/S har i henhold til kapitalmarkedslovens § 38 modtaget en storaktionærmeddelelse fra Færchfonden, hvoraf det fremgår, at Færchfondens direkte besiddelse af aktier og stemmerettigheder per den 2. juni 2021 er faldet til under 5% af de samlede antal aktier og stemmerettigheder i Bang & Olufsen A/S. Færchfonden råder per 2. juni 2021 over 5.422.367 aktier og stemmer i Bang & Olufsen A/S svarede til 4,42% af det samlede antal aktier og stemmer.



For mere information, kontakt venligst:

Martin Raasch Egenhardt

Investor Relations

Tlf.: +45 5370 7439

