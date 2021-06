ズーム、2022年度第1四半期決算を発表

カリフォルニア州サンノゼ発, June 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ (Zoom Video Communications, Inc.) (NASDAQ: ZM) は本日、2021年4月30日に終了した第1四半期の決算を発表した。

ズームの設立者で最高経営責任者 (CEO) のエリック・S.ユアン (Eric S. Yuan) は次のように述べている。「第1四半期に非常に堅調な業績を上げ、今年度をスタートすることができました。総売上高は前年同期比191%増を記録し、収益性とキャッシュフローも好調でした。当社は、お客様がどこからでも仕事と学習できるように、広範に革新的で問題のないビデオ通信プラットフォームを提供して支援することに揺るぎなく取り組んでおり、これを通じて業績を継続的に伸ばしています。この堅調なスタートを受けて、39億7,500万ドル~39億9,000万ドル (約4,372億5,000万円~約4,389億円) に通年予想を引き上げました。当社は強力なビデオSDKを通じて、テクノロジーポートフォリオを開発者に公開しています。また、企業にも、Zoom Eventsを通じてテクノロジーポートフォリオを公開し、事業を拡張できるよう支援しています。仕事はもはや職場ではなく、空間でチームが互いにつながり、最高のアイデアを形にすることです。ここにズームのサービスが貢献します。当社は、ハイブリッドな作業環境を積極的に推進して、対面とバーチャルのいずれでも、柔軟性、生産性、幸福を高めるよう貢献していきます。」

2022年度第1四半期財務ハイライト:

顧客関連指標: 総売上高増加の要因には、新規顧客の獲得と既存顧客の拡大などがある。ズームの2022年度第1四半期末時点の顧客関連指標は以下のとおりである。

業績見通し: ズームは、2022年度第2四半期および2022年度通期について以下のように予想している。

ズームが報告した業績に関する追加情報 (非GAAP指標と最も比較可能なGAAP指標の調整を含む) については、以下の財務諸表を閲覧されたい。非GAAPガイダンス指標と対応するGAAP指標の調整は、将来発生する可能性のある費用の不確実性のため、合理的にできない。ただし、これらの要因は、GAAPに準拠して計算されたズームの業績に重大な影響を及ぼす可能性があることに留意すべきである。

補足的な財務表示やその他の情報については、ズームの投資家向け広報ウェブサイト (investors.zoom.us) を閲覧されたい。

ズーム・ビデオ決算説明会

ズームは2021年6月1日午後2時(太平洋標準時)/午後5時(東部標準時) に投資家向けのズーム・ビデオ・ウェビナーを開催し、同社の業績と事業のハイライトを説明する。投資家は以下のウェブサイトにアクセスして、ズーム・ビデオ・ウェビナーに参加されたい: https://investors.zoom.us/

ズームについて

ズーム (Zoom) は常にユーザーを念頭においている。ズームは、アイデアの表現、人とのつながり、無限の想像力による未来の構築を支援する。同社のスムーズなコミュニケーションプラットフォームは、ビデオを基盤に始動した唯一のプラットフォームで、イノベーションの標準を打ち立ててきた。そのため、大企業、小規模企業、個人から、直感的で拡張性に優れた安全な選択肢として利用されている。2011年に設立されたズームは、上場企業 (NASDAQ:ZM) であり、本社はカリフォルニア州サンノゼにある。詳しくは、 zoom.com を閲覧するか、Twitterで @zoom をフォローされたい。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、1995年私募証券訴訟改革法 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) における明示的および黙示的な「将来の見通しに関する記述」が記載されている。これには、2022年度第2四半期および2022年度通期の当社の財務見通し、ズームの成長戦略、およびハイブリッドな作業環境の進化を促進するという事業上の目標に関する記述が含まれる。将来の見通しに関する記述は、「予測する」、「考える」、「推定される」、「予想する」、「意図する」、「場合がある」、「かもしれない」、「計画している」、「予定である」、「見込みである」、「見込まれる」、「はずである」、「可能性がある」、「~し得る」、「予見される」、「潜在的な」、「目標とする」、「追求する」、「継続する」などの言葉、これらの逆の意味の言葉、および将来の見通しに関する記述を明らかにすることを意図した類似表現によって特定できることがある。これらの記述は、本質的に、同社の管理の及ばない要因を含む多数の不確実性とリスクにさらされる。これにより、実績、業績または達成内容は、記述において予想または示唆されたものと大きく異なる、または逆となる可能性がある。これには、新規顧客およびホストの減少、更新またはアップグレード、同社の事業歴が限定的であることによる事業の見通しと今後の成果の評価の困難さ、他の通信プラットフォームプロバイダーとの競争、ならびにCOVID-19の影響の程度と期間、これらに対する政府と民間企業の反応 (特にワクチンが広く普及することでCOVID-19のパンデミックによる影響が緩和され、ユーザーが職場や学校に戻り、その他外出禁止令が解除されることによるユーザー数増加に対する潜在的な影響を含む) およびCOVID-19による経済環境全体への影響 (これらの一部または全部は、企業のリモートワークソリューション、およびズームを利用した分散型の対面による交流とコラボレーション全体の需要に影響を及ぼす) に関する不確実性の継続、コロケーションされたデータセンターのサービス遅延または停止、ならびに現在のユーザーまたは潜在的なユーザーが当社のシステムの信頼性が低いと考える原因となり得るインターネットインフラの障害またはブロードバンドアクセスの阻害が含まれる。実績や成果が、将来の見通しに関する記述で企図した内容と大きく異なる原因となり得る追加的なリスクや不確実性は、証券取引委員会 (「SEC」) への直近の提出書類 (2021年1月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書など) において、「リスク要因」という見出しの項目およびその他の箇所に記載されている。将来の見通しに関する記述は、その作成日時点の記述であり、その時点にズームが利用できる情報に基づいている。また、将来の事象に関して、その時点における経営陣の誠実な信念に基づいている。ズームは、法律で定められている場合を除き、将来の見通しに関する記述がなされた日より後の事象または状況を反映して、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わない。

非GAAP財務指標

ズームは、本プレスリリースにおいて、米国で一般に認められた会計原則 (「GAAP」) に準拠して作成されていない財務情報を提供している。ズームは、これらの非GAAP財務指標を社内で業績の分析に使用しており、これらの非GAAP財務指標の使用は投資家にとって継続的な業績や傾向を評価したり、ズームの決算を同業他社と比較したりするための追加ツールとして有用であると考えている。同業他社の多くは、同様の非GAAP財務指標を提示している。

非GAAP財務指標は、単独で考慮されること、また比較可能なGAAP財務指標の代替指標とみなされることを意図したものではなく、GAAPに準拠して作成されたズームの要約連結財務諸表とともにのみ解釈する必要がある。ズームの過去の非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP指標の調整は、本プレスリリースに含まれる財務諸表に記載されており、投資家は当該調整を確認することが推奨される。

非GAAP営業利益と非GAAP営業利益率。ズームは、非GAAP営業利益を、株式報酬費用と関連する給与税、普通株式の慈善寄付に関連する費用、買収関連費用、訴訟和解金の純額を除く営業利益として定義している。ズームが株式報酬費用と普通株式の慈善寄付に関連する費用を除外している理由は、これらの費用はその性質上現金ではなく、これらの費用を除外することによってズームの営業実績に関する有意義な補足情報が得られ、投資家がズームの業績と他社の業績をより有意義に比較することができるためである。ズームは、株式報酬費用の除外がズームの業績に及ぼす完全な影響を投資家が把握できるように、従業員持株制度に関連する雇用者給与税 (現金費用) の金額を除外している。特に、この費用は、当社が管理できず、事業の運営と相関しない当社の普通株式の株価などの要因に依存している。ズームは、買収した無形資産の償却、取引コスト、買収に関連する雇用維持のための支払いなど、企業合併に直接関連する買収関連費用 (該当する場合) を、当期中の営業実績を必ずしも反映していない事象とみなしている。ズームは、当社が通常の事業活動の一環ではないとみなす多額の訴訟和解金 (保険の対象となる金額を控除した額) を除外している。特に、ズームは、このような費用を除外した指標を考慮することで、当該費用を含む場合と含まない場合があるさまざまな期間の営業実績の比較に寄与し、また同業他社の業績との比較にも寄与すると考えている。

非GAAP純利益および非GAAP1株当たり純利益 (基本および希薄化後)。ズームは、非GAAP純利益および非GAAP1株当たり純利益 (基本および希薄化後) を、普通株主に帰属するGAAP純利益および普通株主に帰属するGAAP1株当たり純利益 (それぞれ基本および希薄化後) を、株式報酬費用と関連する給与税、普通株式の慈善寄付に関連する費用、買収関連費用、訴訟和解金の純額、および参加証券に帰属する未分配利益を除外するように調整したものとして定義している。ズームが参加証券に帰属する未分配利益を除外している理由は、経営陣がこれらをズームの中核的な業績の範囲外にあると考えているためである。また、これらを除外することで、投資家や経営陣は、ズームの事業運営の基調的な実績をより明確に把握できるようになり、その結果を他の期間と比較しやすくなり、また同業他社の業績との比較も容易になる可能性がある。

ズームは非GAAP1株当たり純利益 (基本および希薄化後) を計算するために非GAAP加重平均株式数を使用している。ズームは、IPO (同時私募を含む) に関連して発行され当期末時点で発行済みの普通株式を、比較のため、これらが当期初の時点で発行済みであったかのように反映して、普通株主に帰属する1株当たり純利益 (基本および希薄化後) の計算に使用されるGAAP加重平均株式数を調整したものとして、非GAAP1株当たり純利益 (基本および希薄化後) の計算に使用される非GAAP加重平均株式数を定義する。

フリーキャッシュフロー。ズームは、営業活動によるGAAPネットキャッシュから固定資産の購入費を控除したものとしてフリーキャッシュフローを定義する。ズームは、フリーキャッシュフローが、営業活動によるネットキャッシュ、および事業の維持と成長に必要な固定資産への投資に使用される現金に関して経営陣や投資家に有用な情報を提供する流動性指標であるとみなしている。

顧客関連指標

ズームは、顧客を個別の独立した購買エンティティとして定義している。これは、単一の有料ホスト、または複数の有料ホストを持つ任意の規模の組織 (組織の独立した単位を含む) の場合がある。

ズームでは、12か月前の時点で10人超の従業員を有するすべての顧客からの年間経常収益 (「ARR」) (「前期ARR」) を始点として、期末時点のネット・ドル・エクスパンション・レートを計算する。ズームは、ARRを、ある時点のすべての顧客からのサブスクリプション契約の年間収益のラン・レートと定義している。次に、当期末におけるこれらの顧客のARR (「当期ARR」) を計算する。これにはあらゆるアップセル、契約および解約が含まれる。ズームは当期ARRを前期ARRで除算し、ネット・ドル・エクスパンション・レートを算出する。直近12か月については、直近12か月間のネット・ドル・エクスパンション・レートの平均値を計算している。

報道関係者向けの問い合わせ先

コリーン・ロドリゲス (Colleen Rodriguez)

グローバル・パブリック・リレーションズ (Global Public Relations) ズーム担当リード

press@zoom.us

投資家向けの問い合わせ先

トム・マッカラム (Tom McCallum)

インベスター・リレーションズ (Investor Relations) ズーム担当責任者

investors@zoom.us

ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ

要約連結貸借対照表

(未監査、単位: 千ドル)

注記: 要約連結貸借対照表上の売掛金 (純額) における未請求売掛金は、2021年4月30日および2021年1月31日現在でそれぞれ2,880万ドル (約31億6,800万円) および2,460万ドル (約27億600万円)。

ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ

要約連結損益計算書

(未監査、単位: 千ドル (株式および1株当たりの金額を除く))

ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ

要約連結キャッシュフロー計算書

(未監査、単位: 千ドル)

Three Months Ended April 30,

2021 2020

Cash flows from operating activities:

Net income $ 227,531 $ 27,075

Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:

Stock-based compensation expense 98,969 28,777

Amortization of deferred contract acquisition costs 37,766 16,287

Charitable donation of common stock — 1,000

Provision for accounts receivable allowances 4,055 3,868

Depreciation and amortization 10,663 5,339

Non-cash operating lease cost 4,274 2,248

Other 5,866 (1,421 )

Changes in operating assets and liabilities:

Accounts receivable (75,665 ) (142,501 )

Prepaid expenses and other assets (29,975 ) (49,080 )

Deferred contract acquisition costs (47,813 ) (124,854 )

Accounts payable 1,592 1,756

Accrued expenses and other liabilities 88,656 167,322

Deferred revenue 210,896 322,862

Operating lease liabilities, net (3,513 ) 287

Net cash provided by operating activities 533,302 258,965

Cash flows from investing activities:

Purchases of marketable securities (1,425,451 ) (207,546 )

Maturities of marketable securities 291,047 137,014

Sales of marketable securities — 26,613

Purchases of property and equipment (79,074 ) (7,272 )

Purchase of equity investment — (8,000 )

Purchase of convertible promissory note (6,500 ) (5,000 )

Purchase of intangible assets — (162 )

Other — 1,319

Net cash used in investing activities (1,219,978 ) (63,034 )

Cash flows from financing activities:

Proceeds from employee equity transactions (remitted) to be remitted to employees and tax authorities, net (9,984 ) 218,540

Proceeds from exercise of stock options 3,368 9,586

Other 337 —

Net cash (used in) provided by financing activities (6,279 ) 228,126

Net (decrease) increase in cash, cash equivalents, and restricted cash (692,955 ) 424,057

Cash, cash equivalents, and restricted cash – beginning of period 2,293,116 334,082